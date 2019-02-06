籤文「家宅不吉」指吉籤　遭學者、議員轟牽強：不如話係上上籤！

大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強第四年為香港求籤祈福，最終求得86號中籤，解曰：「出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂」。字面看來明顯不吉利，但劉業強卻稱「以我理解這是一支吉籤」，並叫人支持港府施政。 劉業強的「解籤」惹來學者及民主派議員批評，理工大學應用社會科學系助理鍾劍華在facebook撰千字文向他「開年」，指劉越俎代庖，「做埋解籤佬嗰份」、「何不直接了當，話係上上籤」。郭家麒亦指：「劉業強不代表香港人！」

劉籲市民支持政府： 豬在很差環境都能生存

新界鄉議局主席劉業強今早按照習俗，率領沙田鄉事委員會等一眾代表，到沙田車公廟為香港求籤祈福，結果求得86籤中籤，籤文為：「石田為業喜非常，畫餅將來未見香；怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸。」籤文解曰：「出入謹慎，家宅不吉；自身平安，求財不遂。」

劉業強強調86籤是一支吉籤，對於籤文解曰「家宅不吉」，他指社會大眾有不同意見是正常，「只要大家朝住好嘅方向一定OK」，又指豬很和善和合群，在洞穴、豬寮等惡劣環境仍能生存，重申希望市民支持政府施政，同心協力就可排除萬難。

雖然大會官方解籤師其後有出面解籤，不過他所講的內容和劉業強所言大同小異，而且只集中解說第一句籤文，「『石田為業喜非常』是一句相當不錯的籤文。」其後並無再就其餘三句作詳細解說。後三句是：「畫餅將來未見香；怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸。」

翻查資料，過去四年無論劉業強代港人求得上籤或中籤，官方解籤師傅除了讀出籤文內容外，其餘解詞每年都非常近似，部份字句如「共同努力」、「同心協力」; 「向前發展」、「官民合作」等，出現頻率極高。

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劉業強「解完籤」後，多名學者及議員不約而同在facebook帖文抨擊，且都是批評說法牽強，亦有人質疑鄉議局主席有何資格代表全港700萬香港人求籤祈福。

鐘劍華在facebook撰文，指鄉議局代市民求籤祈福，是「以『文化』和『傳統』來包裝的『愚昧』」。又指籤文「寫到明係『中籤』，都可以講到係上籤。何不直接了當，話係上上籤囉！」

鐘劍華:以文化傳統包裝的愚昧

鐘劍華批評劉業強越俎代庖，「做埋解籤佬嗰份」，事件令他聯想到在路上見到風水師用巴士賣全幅廣告，標榜傳揚「中國人傳統」的「風水文化」，令他「覺得幾好笑」，批評中國有某些人，只要存心擁抱封建專制，「要憑埋當權者身邊呃飯食，要作狐假虎威那隻狐或其他低等生物，又或者只係想搏懵搵兩餐，就總可以把『虛偽』、『無知』、『愚昩』等等，包裝成為『中國人的傳統』或『幾千年文化』。」最後他呼籲市民在新一年繼續努力，不做港豬。

公民黨楊岳橋則嘲諷道「叫選舉主任DQ晒啲中籤下籤先吖嘛！」其黨友郭家麒指劉業強「未到初三就想開年！屈車公，歪曲天意，劉業強不代表香港人！」認為籤文已講得很明白，政府的填海計劃就是畫餅充飢。