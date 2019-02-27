【財政預算案】公民教育開支增兩成　12億教育撥款涵基本法教育

新一份財政預算案今日（27日）公佈，新一個財政年度用於「青年發展、社會和諧及公民教育」開支，將較上年度增加兩成，至逾 6.3 億元。該筆開支將用於推廣國民教育、青年發展等用途。 此外，教育局下年度亦將撥款 12 億元作「其他教育服務及資助」，用途包括為中小學生繼續提供內地交流機會、加強校內《基本法》教育、為新來港兒童及非華語學生提供教育支援等。

新一個財政年度用於「青年發展、社會和諧及公民教育」開支，將較上年度增加兩成，至逾 6.3 億元，該筆開支的將用於推廣國民教育、青年發展等用途。（資料圖片/梁鵬威攝）

早年政府強推國民教育引來社會極大反彈。來年民政事務局的「青年發展、社會和諧及公民教育」開支，在最新發表的財政預算案中，將較去年上升兩成，達6.3 億元，而該筆開支的用途，會涵蓋推廣國民教育。

至於新一年的教育局「其他教育服務及資助」撥款將有12億，用途包括為中小學生提供內地交流機會、加強校內《基本法》教育、為新來港兒童及非華語學生提供教育支援，及為教師安排專業交流計劃等。

民政事務局又估計，新一個年度參與青年內地交流資助計劃人數，會較上年度增加200人，即達到19,300人。而參與青年內地實習資助計劃人數，則估計維持在3,800人。至於獲民政事務局資助參與國際青年交流計劃的人數，則估計只有大約 1,540 人。

同時，每所取錄非華語學生的公營及直資中學，教育局計劃於繼續提供每學年5萬元非經常津貼，以支援非華語學生用中文修讀作為初中獨立必修科的中國歷史科。

香港眾志秘書長黃之鋒則在facebook撰文指，歷年來「國際青年交流計劃」的學生數目直線上升，從前年僅得123人參與，到去年躍升7倍至1010人，今年更估計有1540人參與；他質疑，計劃無助擴展年輕一輩的國際視野，「諷刺的是過半曾獲資助團體，也是以舉辦『一帶一路』為名的交流活動為主，當中的旅行團的到底是以配合國家主旋主旋律，抑或能夠實在培養國際觀，相信大家也是心裡有數。」

黃之鋒批評政府以「無盡辦法暗渡陳倉，以預算案一拼過通過相關撥款，用上無盡資源進行意識形勢灌輸。」他促請民主派議員盡力拉倒撥款，又認為需社會需思考如何力阻一切以交流為名，扼殺學生批判意識於萌芽之中的活動。