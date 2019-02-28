政制局指議員宣誓前奏唱國歌屬應有之義　譚文豪：應先諮詢立法會

《國歌法條例委員會》本月19日舉行首次會議，明日將再度開會，政制及內地事務局回覆議員詢問時表示，在擁護「一國兩制」前提下，立法會議員尊重國歌、在宣誓儀式中參與奏唱國歌環節是應有之義。 對於立法會議員享有《立法會(權力及特權)條例》的保障，會否受到草案影響？局方回覆指，要視乎實際情況而定，但據案例指，《基本法》和《特權法》的保護，只涵蓋議員行使職權，在立法會會議正式辯論時所表達的言論。

根據政制及內地事務局回覆議員詢問的文件，立法會議員於參選及就職宣誓時須表明擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區，「在擁護「一國兩制」前提下，立法會議員尊重國歌、在宣誓儀式中參與奏唱國歌環節是應有之義。」

對於立法會議員享有《立法會(權力及特權)條例》的保障，會否受到草案影響？局方回覆議員查詢時指，要視乎實際情況而定，惟據案例指，《基本法》和《特權法》的保護，只涵蓋議員行使職權，在立法會會議正式辯論時所表達的言論。

毛孟靜 : 談應有之義意義不大 譚文豪：應先諮詢立法機關

民主派會議召集人毛孟靜表示，要通過正式宣誓後議員才受特權法保障，在法例上是對。但對於局方稱立法會議員宣誓前奏唱國歌是應有之義，她則認為意義不大，屬多此一舉。另一名民主派議員區諾軒認為，宣誓儀式實毋需加入太多環節，若有人非要求加入不可，「必然是建制派過度表忠所帶來的負面後果」。

民主派會議召集人毛孟靜表示，要通過正式宣誓後議員才受特權法保障，在法例上是對。但對於局方稱立法會議員宣誓前奏唱國歌是應有之義，她則認為意義不大，屬多此一舉。（資料圖片／梁鵬威攝）

公民黨譚文豪表示，對於議員宣誓前奏唱國歌是否應有之義沒強烈意見，但他認為局方事前應先諮詢立法機關，「你有諮詢行政機關和法院，為何不諮詢立法機關？」