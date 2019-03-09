【廿三條】任內立法？　傳林鄭派定心丸：中央給我空間決定時機

《now新聞》「政情」欄目和《明報》報道指，中央已告知特首林鄭月娥須在今屆任內完成《基本法》23條立法，作為她能否連任的「試煉」，並最好趁建制派正主導立法會，趕於明年7月休會前通過相關法案。作為林鄭「首席智囊」的行政會議召集人陳智思，在北京接受傳媒訪問時質疑有關傳聞的可信性，稱「發現每次來兩會，很多時新聞是做出來的，因為大家一起在這裡沒事幹。」 陳智思在「任內立法」論提質疑，並非無的放矢。原來林鄭月娥早於約2個月前，曾在行會上公開講過，在23立法這事上，中央給予她空間自行決定，何時才是立法的合適時機。

息指，特首林鄭月娥早於約個月前，即曾在行會上公開講過，北京予以她空間決定，何時是23條立法的合適時機。（資料圖片）

北京希望林鄭在第一屆任期內完成23條立法，已是政壇公開的秘密，然而論到北京數月前「下令」林鄭須完成任務，有意趕在明年七月立法會休會前完成「歷史任務」，政界中人許多人都半信半疑，事關從林鄭政府現時的行事手法，一點不像在部署一場立法震撼騷。

有消息人士表示，北京無錯希望林鄭愈快完23條立法愈好，但同時亦尊重林鄭作為香港事務的首長，願意給予最大的彈性，並沒有「框死」時間表，亦沒有定下硬指標。而林鄭在大約2、3個月前，曾向行會成員就23條立法問題派定心丸：「中央給予我空間自行決定，何時才是適當的立法時機。」

一名資深建制派人士亦指，若北京打算在明年7月立法會休會前為23條立法畫上句號，林鄭政府的做事手法便會有很大變化，例如取締香港民族黨一事，就不會透過社團法例來做，而是直接借事件切入，乘機引入23條，但至今未看到港府有此打算。

該建制派人士又指，以他理解，未來將要立法的23條，相比03年董建華政府提出的方案，內容更「辣」，整個立法過程預計需要一年半，若真的打算明年七月完成，現時就要啟動，不過北京方面至今水靜鵝飛，全無動靜。

該建制派人士認為，由於中央希望落實大灣區宏圖，香港這兩年需要和諧一點，加上林鄭政府即將推動「明日大嶼」等具爭議性政策，不宜挑動社會爭端，以目前形勢看，等到2020年立法會選舉塵埃落定後才提23條立法，「會比較貼近現實」。