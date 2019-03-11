長者醫療券買天價眼鏡、花膠海味？　兩組數字看清問題癥結

政府檢討長者醫療券制度，其中建議就視光服務的醫療券申報金額設上限，定為每名長者每兩年最多申報2,000元。為何長者醫療券近年屢被揭出購買天價眼鏡或花膠海味等個案？兩組數據或能折射問題癥結。 翻查資料，2015年至2018年間，參與醫療券計劃的註冊視光師和交易申報總金額，分別由265名增至697人，以及由3.7千萬元增至7.6億元，惟負責監察核實醫療券個案的衛生署醫療券組，編制僅得48人，相對於去年整個計劃共達280萬宗交易，人手投入比例懸殊，議員質疑是導致長者醫療券監管不足被濫用的癥結。

在2018年，參與計劃的視光師增至697人，申報總金額增至7.6億元，中位數高達1,951元。（資料圖片）

自從2009年醫療券計劃推出，醫療券金額和資格曾多次作出調整，由一開始每名70歲或以上長者，每年可獲發250元醫療券，到去年每名65歲或以上長者可每年獲發2,000元醫療券。

隨著醫療券金額增加和合資格年齡下調，醫療券的使用方法亦開始出現問題，其中有多宗報道指有眼鏡店鋪騙取長者以醫療券配天價眼鏡和購買視光服務，甚至有長者以醫療券購買參茸海味。雖然食衛局局長陳肇始今天公布檢討結果時強調，計劃不是向視光師開刀或標籤，但從政府公布數字而見，醫療券計劃確存在問題。

根據食衛局向立法會提交的文件，於2015年，只有265名註冊視光師參與醫療券計劃，申報總金額為3千7百萬元，中位數為1,650元；惟在2018年，參與計劃的視光師增至697人，申報總金額增至7.6億元，中位數高達1,951元，可見視光服務的申報中位數和實際金額是不合比例地高和持續增加。

不過，當局監管醫療券計劃的力度未有相適應的提高。據食衛局文件，衛生署醫療券組由2009年計劃推行至去年底，共查核35萬8千宗醫療券申報交易，只佔交易總數約2%，當中發現約3,950宗不恰當的申報（佔已查核的申報交易總數約1%，涉及申報金額約196萬元）。惟醫療券組的編制於去年只有48人，以去年收到5,182,848宗醫療券申報宗數計算，被質疑人手不成比例。

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒表示，歡迎政府就長者醫療券的使用情況作出檢討，但批評政府沒有投放足夠的資源作監管，衞生署醫療券組人手編制只有48人，核查個案只佔所有醫療券的交易約2%，直言難怪會有以醫療券購買天價眼鏡或參茸海味的情況出現。

他認為需限制服務提供者閱覽長者醫療券戶口的餘額，並應提供簡便的方法讓長者得悉醫療券戶口的餘額，例如透過短訊查閱，另外除限制視光服務外，當局亦應向其他不合理的醫療券使用情況作出限制，如購買參茸海味等。