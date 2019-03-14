【政壇諸事町】投訴監獄雞翼大細不同　譚文豪倡增資源派雙份　

鷄翼size大小不同很平常，但監獄供囚犯食用的鷄翼大細太懸殊，隨時會變政治議題。 政府各部門正忙於回覆立法會議員有關預算案的開支提問，近日公務員間就流傳一張公民黨譚文豪嘅書面問題，內容是代非政府機構及囚犯向懲教署反映，監獄內派膳食的雞翼大小不一，建議政府增加撥款，將雞翼餐的份量由一份變兩份。譚文豪掀起了一場「雞翼革命」，不過據聞有公務員私下批評他「小題大做」，究竟誰是誰非？

譚文豪懲教署預算案開支的書面提問中，要求增加撥款，將每逢有雞翼的飯餐由一份雞翼，改為二份雞翼。有公務員私下批評他「小題大做」。(資料圖片/莊恭南攝)

譚文豪在懲教署預算案開支的書面提問中表示，「經常有在囚人士反映，署方向在囚人士派發雞翼大小不一，政府會否在2019-20年度增加撥款，令所有在囚人士署方每逢雞翼的飯餐由一份雞翼，改為二份雞翼」。譚文豪接受傳媒查詢表示，倘懲教署處拒絕其建議，至少需向公眾解釋為何監獄裏的雞翼大小懸殊，是否將不同批次的雞翼混合派發所致。

現時監獄裏只有大時大節才有雞髀食，譚文豪亦建議增加至每星期都有一次「雞髀餐」。有部分公務員私下埋怨他小題大做，為了「區區一隻雞翼」而加重他們的工作負擔。

香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認同改善監獄膳食，指「囚犯都是人，應該公平些及關心他們的膳食」。

梁籌庭表示，即使雞翼餐一份變兩份，都是採購部的事宜，政府為此增加的開支不會太多，贊成關心囚犯們的膳食問題，「都係咁煮，工作人員嘅工作量都唔會加太多啫」。

梁籌庭指「囚犯都是人，應該公平些及關心他們的膳食」。(資料圖片/黃寶瑩攝)

另外，譚文豪亦關注囚犯的「如廁」問題。現時懲教署規定囚犯平均每日用8格廁紙，有囚犯反映不夠用，譚文豪問署方能否增加撥款，令在囚人士每日可使用不少於平均16格廁紙。