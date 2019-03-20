【政壇諸事町】一帶一路質詢太奀悶？　建制派竟「集體失蹤」　　

港府近來不時宣傳，要港人把握粵港澳大灣區及「一帶一路」的機遇，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，更為此成立辦公室拓展商機。 自由黨黨魁鍾國斌今日（20日）在立法會大會，提出關於「一帶一路」的口頭質詢，怎料會議廳內竟然空蕩蕩，一向關心國策的建制派議員更「集體失蹤」，無人跟進提問，令鍾感到既生氣又無奈。

商經局副局長陳百里回應完鍾國斌的口頭質詢後，全場沒有議員跟進，令副局長相當愕然。(資料圖片/李澤彤攝）

鍾國斌的口頭質詢是關於在2016年設立的「一帶一路」辦公室運作情況，問當局有否評估辦公室成立至今的成效，以及有否訂定未來工作的目標和計劃。

政府方面派出商經局副局長陳百里回應，不過他發言完畢後，竟然無議員跟進追問，全場鴉雀無聲，主席梁君彥也大感愕然，左顧右盼，依然盼不到「回音」。

席上的鍾國斌就相當勞氣，講反話說不知是該條問題太無聊還是無用，竟然沒有議員跟進，只能無奈地拋下一句：「一帶大路是國家重要的國策，竟然沒有議員跟進，我也沒有跟進了」。副局長陳百里一臉茫然地問「跟進問題是？」鍾國斌惟有再說一次：「無嘢跟進！」

立法會議員對於重要國策漠不關心，鍾國斌似乎耿耿於懷，在討論拓展大灣區的發展機遇時再重提事件，希望議員多關心國家政策。