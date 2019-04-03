【特別財會】DQ議員開支逾七百萬　律政司尋獨立法律意見近年漸減

宣誓風波後，多名立法會議員被取消議員資格。根據立法會文件，政府就覆核民選議員資格而提出的法律程序，在興訟的支出價值不菲，當中涉及青年新政梁頌恆及游蕙禎的案件支出合共逾570多萬，而就香港眾志羅冠聰、社民連梁國雄、工黨劉小麗及姚松炎的案件，支出約200多萬。

立法會文件顯示，涉及取消梁頌恆(左)及游蕙禎(右)議員資格案件的外判開支逾570多萬。(資料圖片/羅國輝攝)

公民黨議員陳淑莊向立法會查詢，當局過去五年用於覆核民選議員資格所招致的開支，以及律政司外聘法律團隊處理覆核議員的法律依據。文件回覆指，涉及梁頌恆及游蕙禎案件的外判開支逾570多萬，其中3,032,114元用作政府提出申請，就有關立法會主席重新為兩人作出誓言監誓的決定申請禁制令、以及政府提請法庭宣布二人誓言無效，取消議員資格；1,560,276元為釋法事宜，以及1,164,000元用作二人終極上訴的外判開支。

香港眾志羅冠聰、社民連梁國雄、工黨劉小麗及姚松炎的案件，支出為2,061,275元。而梁國雄和劉小麗的案件，當局稱，由於有關法律程序部分仍在進行，外判開支尚未確定。

涉及梁頌恆及游蕙禎案件的外判開支逾570多萬。(立法會文件)

近年律政司就檢控決定尋求外間法律意見數目減少。(立法會文件)

律政司政務專員在回覆中指，外判費用的年度開支每年不同，須視乎多項因素，包括所涉案件的數目、複雜程度和進展而定。律政司在有需要時也會委聘私人執業律師或大律師協助處理案件，外判案件主要是為應付運作需要，重申律政司在六種情況下可將案件外判。

律政司就檢控決定尋求外間法律意見數目下降

此外，陳淑莊亦關注律政司在作出檢控決定前，有否尋求外間法律意見而非涉及律政司人員的案件數目。當局的回覆顯示，在2009年至2015年間，律政司每年尋求外間意見的案件數目平均為2.8宗；而2016年的宗數為零宗、2017年只有1宗及2018年零宗。