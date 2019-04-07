【佔中9子案】馬恩國以非禮強姦喻公民抗命　黃浩銘斥論述水平低

佔中9子案周二（9日）裁決，九子之一的黃浩銘今（7日）出現電視節目時表示，自己花十年時間投身社運，絕不後悔參與佔領運動，認為公民抗命正是希望香港社會有公平、正義的制度。「保普選反佔中」大聯盟義務法律顧問馬恩國在同一節目上，以男追女比喻市民的公民抗命，他稱若女方不領情的話，「唔通非禮、強姦佢？」。黃浩銘批評對方論述水平低，強調公民抗命是要符合公眾利益，不能以非禮、強姦等層次比擬。

社民連副主席黃浩銘、立法會議員梁美芬、學聯前副秘書長岑敖暉及「保普選反佔中」大聯盟義務法律顧問馬恩國今(7日)於港台節目討論即將裁決的佔中九子案。(港台城市論壇截圖)

黃浩銘表示，公民抗命是希望香港社會有公平、正義的制度，強調雨傘運動的起點是要求真普選，要有公平的提名權、參選權。黃浩銘指「坐監是公民抗命的必經之路」，但認為不需要懼怕監獄，只要團結組織好，相信能爭取民主普選。

社民連副主席黃浩銘表示，公民抗命是希望香港社會有公平、正義的制度，強調雨傘運動的起點是要求真普選，要有公平的提名權、參選權。（資料圖片/梁鵬威攝）

學聯前副秘書長岑敖暉稱，香港人經歷遊行、靜坐、示威等方式都未能改變政府施政，直言香港人用合法方式爭取30年，但政府沒聆聽香港人的聲音，故公民抗命是任何開放民主法治社會的最後一道屏障。他又批評現時有權有勢的人會站在法律一方欺壓平民。

梁美芬認為香港「好難得先有『一國兩制』」，但佔中事件卻鼓勵年青人違法達義，令他們「以為好好玩」，形容是推香港下一代走向「掘頭路」。（資料圖片/余俊亮攝）

馬恩國稱，政治行為必須在法律框架之下進行，他以男追女比喻市民追求真普選，但對方不領情的話，「唔通非禮、強姦佢？」，「好似你鐘意一個女仔你追佢又送花又對佢好，咁佢唔應承你，唔通你非禮強姦佢咩？唔可以架嘛」。黃浩銘即反駁指，「我宜家係咪非禮強姦呀？」，馬恩國稱「咁係咪違法先？」，黃浩違批評對方論述水平低，強調公民抗命是要符合公眾利益，並不能以非禮、強姦比擬。

基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬表示，自己早於2013年曾向佔中發起人戴耀廷表示，雨傘運動會適得其反。她暗指對方不能在歷史中吸取教訓，又稱有人對中國歷史無知，「無做過前線運動就呼籲大家犯法」。梁又提及有朋友向保安「吐口水」都遭控告、「連屋企丟張紙落街食環都會告」。

岑敖暉稱，香港人經歷遊行、靜坐、示威等方式都未能改變政府施政，直言香港人用合法方式爭取30年，但政府沒聆聽香港人的聲音，故公民抗命是任何開放民主法治社會的最後一道屏障。（資料圖片/余俊亮攝）

黃浩銘反指，若梁美芬真心想為年青人好，「應該要畀一票佢地」，讓他們選擇。他又引用終院非常任法官賀輔明的判詞稱，「基於良好的理由進行公民抗命，歷史很多時候都會包容他們」。梁美芬則指，現時的方式是害香港適得其反，認為香港「好難得先有『一國兩制？」，但佔中事件卻鼓勵年青人違法達義，令他們「以為好好玩」，形容是推香港下一代走向「掘頭路」。

岑敖暉亦稱法治是讓大多數人權利得到法律保障，但他反問香港的法律是否保障大多數人權利，批評現時連政務主任都可以隨意詮譯法律稱參選人違反《基本法》，認為香港是否法治社會相信大家心中有數；馬恩國則指岑的說法是將公義放在法律之上。