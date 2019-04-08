【23條釋法】人大23條釋法後毋須立法？　劉兆佳：特區政府須立法

《基本法》第23條立法問題，糾纏多年懸而未決之際，據權威消息透露，全國人大常委會正醞釀主動釋法，以維護國家安全。有關安排一旦落實，不少人或會即時聯想，特區政府是否毋須再為23條立法呢？ 全國港澳研究會副會長、中央政策組前首席顧問劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，隨著中美角力升溫，近年港獨問題不斷惡化，中央政府對國家安全風險益發關注，為防外部勢力介入香港事務，中央務必要求特區政府盡快為23條立法。

劉兆佳又指，即使人大主動為23條釋法，特區政府仍是責無旁貸，必須承擔憲制責任，為23條盡快完成立法工作。(資料圖片)

早前特首林鄭月娥一再表示，23條立法必須要在有利時機下方可重啟。劉兆佳則說，林鄭所謂的審時度勢，只從香港角度出發；但隨著國際形勢急速變化，中國國家安全倍受威脅，中央亦要審時度勢作出新的調整。

劉兆佳認為，若由人大常委會為23條釋法，好處是由中央牽頭，特區政府只是擔任執行角色，可以卸去一定壓力，不過也有一定反效果， 因為23條條文清楚註明，特區政府要自行立法，若然是次特區政府在未立法之前，人大就「直接」介入釋法，有可能惹人質疑是否違反了條文中「自行立法」的規定。另一問題是，人大無論如何釋法，始終不可能制訂有關罪行的罰則，必須由特區政府立法。當然，回歸之前，港英殖民地政府時期一直有著各種與社會穩定相關的法律，這些法律已經配置各種罰則。

劉兆佳又指，即使人大主動為23條釋法，特區政府仍是責無旁貸，必須承擔憲制責任，為23條盡快完成立法工作。畢竟香港回歸逾廿載，23條尚未立法，中央自然無法接受。事實上，相較毗鄰的澳門特區，早於2009年已經制定《維護國家安全法》，履行澳門《基本法》第23條規定的憲制責任，香港明顯有所落後。