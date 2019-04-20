邨巴逼爆大埔墟 　社區主任形容情況災難性　促政府重置邨巴站

近年，愈來愈多位於大埔的豪宅相繼入伙，對於村巴的需求有增無減，每逢繁忙時間，位於大埔墟港鐵站外的有蓋行人通道，均會擠滿排隊乘搭村巴的居民，及等候工業邨廠巴的打工仔。 新同盟大埔區社區主任胡耀昌指出，目前共有19條邨巴路線和最少5間公司廠巴路線，以有蓋行人通道旁的達運路作為車站，故每逢上下班時間，行人通道必定企滿等候邨巴的居民，人龍有時甚至「倒灌」至港鐵站內，形容情況災難性和附近居民造成困擾。 他指隨著天鑽和位於馬窩等豪宅入伙，問題料愈來愈嚴重，促政府盡快重新規劃該區的交通配套，包括重置邨巴站，舒緩邨巴為大埔帶來的問題。

徬晚時份，人龍甚至排進港鐵站。

位於大埔墟港鐵站外的達運路，每逢繁忙時間，達運路兩條行車線泊滿下落客的邨巴和廠巴，旁邊有蓋行人通道也擠滿等待上車的人群。在當區服務市民的胡耀昌長期關注有關問題，指目前共有19條邨巴路線和最少5間公司廠巴路線，以有蓋行人通道旁的達運路作為車站。

胡耀昌指出，每逢上下班時間，行人通道常常企滿等候邨巴的居民，人龍有時甚至「倒灌」至港鐵站內，形容情況災難性 ，又指人群令使用行人通道的居民造成困擾。



胡耀昌建議改建南運路的巴士站為邨巴站，指該站用量不高，加上南運站有三條行車線，認為該位置有潛質作為邨巴站的選址。

胡耀昌稱，大埔區議會早前曾經討論將達運路旁邊、富雅花園前的花糟拆去，擴建邨巴站，他直指做法反智，認為擴建邨巴站只會令更多邨巴使用達運路，同時為居於富雅花園低層單位的居民造成滋擾和不便。

他指出，隨著天鑽和位於馬窩等豪宅入伙，邨巴衍生的問題將愈來愈嚴重，促政府盡快重新規劃該區的交通配套，包括重置邨巴站，舒緩邨巴為大埔帶來的問題。他建議改建南運路的巴士站為邨巴站，他解釋該巴士站只有一條日常路線、即九巴74A路線以此作為落客站，用量不高，加上南運站有三條行車線，認為該位置有潛質作為邨巴站的選址。

