余若薇「黃着行動」撐九子　屈穎妍：讀書人作惡比黑社會遺禍更深

公民黨創黨黨魁、資深大律師余若薇早前發起「黃着行動」，呼籲市民穿著黃色衣物和配飾，向即將面臨判刑的佔中九子致謝。 一向言論惹火的「梁粉」屈穎妍在《港人講地》發表「獨家文章」，以《半山豪宅的亂世》為題撰文，稱看不到街上有人響應行動，「路邊黃泥倒是有幾灘，別說黃衣，連鬼鬼祟祟掛在手袋的黃絲帶我都沒見過一條」。她又批評余擁有淵博學問、豐富經驗和專業知識，但拿「這些寶貴本錢去歪曲事實、誘騙百姓」，形容「讀書人作惡，比黑社會作亂，遺禍更深更遠」。 值得留意的是，屈穎妍以「公民黨黨魁」稱呼余若薇，惟余在2011年已卸任黨魁，由梁家傑擔任，2016年起則由楊岳橋擔任黨魁。

屈穎妍稱本來頗欣賞余若薇的剛勁書法，但指她一手好字卻用來寫歪理，形容是「沾污了毛筆宣紙，更沾污了中國藝術」。（資料圖片）

早前余若薇和資深傳媒人李慧玲在網台節目發起「黃着行動」，呼籲市民穿著黃色衣物和配飾，直至4月24日九子案判刑日，向佔中九子致謝，不少民主派中人響應。

屈穎妍則稱，這幾天刻意觀察街上行人，看不到街上有人響應行動，「路邊黃泥倒是有幾灘」。她稱現象反映市民已覺醒，「也多得余大狀提醒，大家這陣子都會避穿黃，免得被誤會為腦殘一族。」

余若薇的Facebook以書法墨寶作配圖，寫著：「生於亂世，有種責任」，屈穎妍說,，本來頗欣賞余若薇的剛勁書法，但她一手好字卻用來寫歪理，「沾污了毛筆宣紙，更沾污了中國藝術」；又批評余若薇作出大律師、前立法會議員、政黨黨魁、三女之母，以「生於亂世，有種責任」來愚弄大眾，反問：「亂世？你有本事對著敍利亞人民說多次你生於亂世？亂世你可以住半山幾千尺大屋？亂世你女兒可以讀18萬學費的國際學校？再到英美名校留學？嫁女時在五星級港麗酒店包廳擺酒？」

她指余若薇抨擊法官對佔中罪犯的判決，質疑余「還相信法律嗎」？屈批評余擁有淵博學問、豐富經驗和專業知識，但拿「這些寶貴本錢去歪曲事實、誘騙百姓」，形容「像嗑了藥、像中了邪，……原來，讀書人作惡，比黑社會作亂，遺禍更深更遠。」

余若薇日前訪問程翔時亦穿上黃衫。（余若薇facebook）