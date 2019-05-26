民主黨收匿名投訴　涉威脅區議員退選　陳旭明報警處理

今年11月將會舉行區議會選舉，民主黨稱接獲匿名短訊，涉威脅該黨北區區議員陳旭明退選，否則會發放黑材料。陳旭明昨日(25日)報警求助，今日（26日）聯同立法會議員林卓廷及祥華邨業主立案法團主席陸惠玲召開記者會交待事件。 林卓廷稱，若任何有證據指證民主黨人士涉不法行為，歡迎和呼籲向執法部門舉報，而非用勒索、恐嚇、威迫等手段，強調有關行為已觸犯刑事恐嚇及選舉舞弊及非法行為條例。

林卓廷稱，以匿名短訊威脅他人退選的行為，已觸犯刑事恐嚇及選舉舞弊及非法行為條例。（資料圖片/洪嘉徽攝）

林卓廷表示，立法會議員、黨主席胡志偉和前立法會議員、黨前主席劉慧卿近日分別收到匿名短訊，內容提及祥華選區區議員陳旭明，與祥華邨一名姓雷的男子有交易，當中涉及法團授權書、法團開會、祥華邨地底水喉工程等，認為陳旭明圖架空法團主席及管理公司職能等，更聲稱有「十分之精彩」的錄音及片段，要求民主黨要在一星期內回覆，否則會公開內容。

陳旭明提及，於2015年祥華邨爆出4,700萬元天價地底水管工程一事中認識雷某，其中他從街坊口中得知，雷某向來對屋邨管理事務異常活躍，故他與雷某的交往過程中，一直有與林卓廷及現任法團主席陸惠玲商討，並且搜集資料，防止有人在水管工程謀取私利及操控法團。

陳旭明指出，在祥華邨的所有業主大會中，均沒有將任何授權書及投票書給對方，而每次大會林卓廷均有監察。

他多次重申，與雷某的交往僅在於搜集資料，以免水管工程訴訟受到不良干預及防止有人操控法團，並且強調祥華邨內的維修基金，至今仍是原封不動，地底水管工程亦已經取消，會繼續和林卓廷監察祥華邨地底水管工程訴訟。