珀麗灣、愉景灣渡輪困局膠着　消息：政府拍板不補貼兩航線

珀麗灣客運有限公司（珀客）去年計劃削減來往中環至馬灣的渡輪班次，引起馬灣和珀麗灣居民強烈不滿，近十名反對削減班次的居民更由東灣海灘游至近青馬大橋，並在海面展示「反對CUT船」標語以示抗議，要求運輸及房屋局介入事件，促使運輸署否決削減渡輪班次的申請，但事件未完全終結，珀客希望政府為航線提供補助，以免長遠因經營壓力而終致削班次。 據了解，政府部門經過反覆研究，認為珀客非政府招標專營營辦商，不符合補助條件，決定不接納有關建議。情況相似的愉景灣航運，其補助訴求同不獲接納。換言之，該兩航線將繼續面對營運壓力，未來會否因而縮減渡輪服務，惹人關注。 珀客回應查詢表示，尚未收到有關「中環—馬灣」航班補貼的任何消息，重申有關補貼對有效維持渡輪業務至關重要。

近十名反對削減班次的居民由東灣海灘游至近青馬大橋，並在海面展示「反對CUT船」標語以示抗議。（資料圖片）

逾千居民去年集會反削減渡輪班次



去年六月，珀客以營運成本上升，以及連續16年出現虧損為由，向運輸署申請削減平日非繁忙時間來往珀麗灣及中環的6班渡輪班次，同時另外2條巴士線亦會削減班次及加價，其中加幅最高為25%，觸發居民以不同形式示議，以示對珀客的不滿。當時，近十名反對削減班次的居民更由東灣海灘游至近青馬大橋，並在海面展示「反對CUT船」標語以示抗議，其後更有逾千名居民在珀麗灣集會。

事件也觸發特首林鄭月娥的關注。議會陣線朱凱廸去年7月在行政長官答問會就事件追問林鄭，朱當時指出，事件反映公私營合作失敗和地產商「走數」的情況，令一萬多名馬灣居民「日日都在受罪」，他促政府為馬灣居民提供合理的公共交通車船服務，包括建議邨巴服務變為公營巴士服務，並提出政府承擔渡輪的營運服務。

林鄭當時指她亦有關注相關問題，不過她直言：「如果每次有人違規，不符合合約做的事便由政府幫他做，這樣便會帶來很大的道德風險，那合約精神何存？」又指若馬灣居民希望自行安排邨巴服務，亦有既定規矩可依從，「如果需要運輸署在這方面配合促成的話，我們也很願意。」

隨著政府近期正就離島渡輪服務進行中期檢討，民建聯陳恒鑌更要求政府渡輪特別補助計劃擴大至愉景灣及珀麗灣，即增加補貼「中環來往珀麗灣」及「中環來往愉景灣」兩航線，以確保該兩區渡輪服務穩定性。

地區一度盛傳，當局會在五月初有定論，而且確實在認真研究，故地區一度抱有希望。

不過最新消息指，政府經反覆研究後，近日已正式敲定不接納補貼要求，「是林鄭在一個內部會議上，聽了官員匯報情況下拍板的，難再有彎轉」。

林鄭去年指她亦有關注相關問題。（資料圖片／梁鵬威攝）

據悉林鄭有份參與決策

政府現時有「渡輪特別補助計劃」，向新渡輪及港九小輪六條主要離島航線提供資助，配合其營運牌照，每三年一周期。2013年立法會通過該六航線於14年至17年共1.9億承擔額。



知情者透露，政府決定不向珀客及愉景灣航運提供補貼，皆因該兩航線非政府招標營辦商，而當年開發珀麗灣及愉景灣時已承諾為居民提供渡輪服務，若今日營運有壓力，應與居民協調，「不應由公帑買單」。

然而，地區對政府的決定感失望，擔心兩航線不獲補貼下，會削減輪班次，影響居民出入，「說到底受害的是居民」。

《香港01》正就事件向運輸署查詢，暫時未獲回覆。