【六四晚會】呼籲市民6月9日上街　李卓人指逃例與六四性質相同　

今年是六四事件30周年，支聯會宣布超過18萬人參加昨晚在維園舉行的燭光晚會。支聯會秘書李卓人今日（5 日）在港台節目《千禧年代》中表示，感到昨晚多了年輕人出席晚會，但亦尊重不出席而認為要悼念六四的年輕人。不過，他堅持爭取中國民主是共同訴求，希望不出席的年輕人多走一步。 李卓人又指，集會定調與六四有關，但支聯會是民陣成員，而六四與修訂《逃犯條例》有同一性質，故呼籲參與悼念的市民6月9日參加反修例遊行。

李卓人表示，尊重選擇不到維園悼念六四的年輕人。（資料圖片／羅君豪攝）

爭取中國民主是共同訴求

李卓人表示，尊重選擇不到維園悼念的年輕人，「最緊要感情在、理念在」，他又提出，「有時支聯會是不是都要想想，這個是他們自己從心而發的選擇」。

不過，李卓人堅持，爭取中國民主是共同訴求，希望不出席的年輕人多走一步 ：「他們不來，覺得建設民主中國不關我事，這是他們的選擇，但我們希望他們行多步，悼念再加民主抗爭，中國民主亦應該是大家共同訴求，但他們行多步與否，他們自己決定，我們亦繼續爭取。」

不少集會講者都提及反對修訂《逃犯條例》，李卓人解釋，集會定調與六四有關，但支聯會是民陣成員，而六四與修訂《逃犯條例》有同一性質，故呼籲參與悼念的市民參與反修例遊行：「中共）它的本質就是不惜開槍維持政權、維穩，《逃犯條例》是維甚麼？又是維穩，就是維持政權，它要在香港捉哪個回去就捉哪個，《逃犯條例》本身就是在出賣香港人本身的自由空間，令政權的魔爪來到香港。」

在美國，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，以英雄事蹟（heroic）形容八九學運，促請北京釋放政治犯。眾議院亦通過決議紀念六四遇難者，呼籲中國尊重人權。支聯會副主席鄒幸彤分析，國際形勢在對待六四方面頗為關鍵，近年國際社會更意識中國威脅普世價值、人權等，例如鎮壓新疆的維吾爾族穆斯林等，又在世界各地透過投資影響輿論，形成國務社會防範的趨勢。