【六四晚會】社民連、眾志等籌款創新高　吳文遠：市民撐打官司

六四事件30周年，昨日支聯會在維多利亞公園舉行的悼念燭光晚會參與人數達到2014年以來最高。不少政黨在現場的籌款數字，亦同樣受晚會人數帶動創新高。 過往遊行集會上吸金能力最強的香港眾志，自2016年創黨以來，六四籌款數字第二次突破40萬元，達到48萬元。牽涉多宗社運案件，副主席黃浩銘在佔中9子案入獄的社民連，籌款數字亦首次達到43萬元。社民連主席吳文遠表示，今次晚會人數在歷年來屬最多，籌款數字亦自然隨人數上升，而據他觀察，許多捐款市民都明言支持黃浩銘，及希望協助社民連打官司。

小麗民主教室的籌款金額是創立以來，在六四晚會的最高紀錄，有21.3萬元，連續兩年創新高。（張浩維攝）

多個政黨在今次六四燭光晚會的籌款都較去年有顯著增幅。除眾志和社民連外，小麗民主教室的籌款金額亦屬創立以來，在六四晚會的最高紀錄，有21.3萬元，連續兩年創新高，比去年六四籌得的14.4萬元多逾6萬元。劉小麗表示，佔中9子案後的多次遊行籌款，市民「有錢出錢」的氣氛更強，她個人觀察到，將100元投入籌款箱的捐款者，比例上亦有增長趨勢。

2014年六四晚會同樣逼爆維園6個足球草和草地，大會公布有18萬人參加。當年眾志前身學民思潮，籌得37萬元，成績不俗，今年晚會規模與當年相仿，該黨籌款數字卻更高，達48萬元，同時亦比去年六四籌得的33萬元，躍升15萬元。

牽涉多宗社運案件，副主席黃浩銘在佔中9子案入獄的社民連，籌款數字首次達到43萬元。（張浩維攝）

同樣連續兩年六四籌款創新高的還有社民連，其在2014年籌得24萬元，去年則籌得32萬元，今年就首次突破40萬元大關，達到43萬元。

人民力量的籌款成績，則較去年翻一倍，從10萬元，大幅上升到20萬元。

人民力量的籌款成績較去年翻一倍。（張浩維攝）

溫和泛民方面，傳統大黨民主黨一如既往只為支聯會籌款；公民黨則籌得26萬元，雖然比起2016年該黨籌得28.7萬元的記錄略低，但比去年的14.5萬元，仍有逾11萬元增幅，比起2014年的21萬元亦要多5萬元。工黨籌款數字，則增至去年的近兩倍，從2.5萬元，上升到4.7萬。