【逃犯條例】自由黨重申支持修例　民主黨警告建制派勿助紂為虐

反《逃犯條例》遊行群情洶湧，民陣公布有103萬人上街。 曾在2003年七一遊行50萬人上街後，倒戈反對23條立法，導致政府撤回立法，最終引致時任特首董建華下台的自由黨，則於晚上發稿，表示尊重市民表達意見，但重申支持逃犯條例修訂。新民黨亦發稿指，理解港人一向非常重視人權、自由及獨立的司法制度。但該黨亦重申，支持政府修訂《逃犯條例》，與其他司法管轄區合作，加強打擊跨境罪行。 泛民方面，民主黨就發聲明，警告建制派勿再助紂為虐，盲撐政府，漠視香港人對修例的強烈反感和憤怒。

自由黨發稿，重申支持政府修訂逃犯條例。（資料圖片）

新民黨表示，留意到大批市民上街遊行；該黨理解港人一向非常重視人權、自由及獨立的司法制度，因而對一些可能影響人權狀況的條例草案特別關注；強調香港市民有和平表達意見的自由，而遊行和平進行，反映《基本法》充分保障港人有集會自由、表達意見的自由等。

新民黨重申，支持政府修訂《逃犯條例》，強調條例修訂生效後，只會影響涉嫌干犯嚴重罪行而在逃的人士，絕大多數市民不會受到影響。

新民黨要求，修例通過後，特區政府定期向立法會提交報告，匯報條例的最新執行情況、涉及的國家地區、個案，處理是否符合普通法有關人權、自由保障的原則等等。

民主黨則表示，過100萬市民參與反對修訂《逃犯條例》大遊行，是1989年北京民運後，香港最大規模的市民抗議。香港人的怒吼將傳到北京，亦必然引起國際社會更反對惡法。

該黨又形容，過百萬人為到單一議題上街反映「港人民憤已到極點」；特首林鄭月娥已經失去了管治香港的公信力，必須立即撤回送中惡法，問責下台。

此外，經民聯亦發聲明，表示尊重市民和平表達意見的自由和權利，但該黨會繼續支持特區政府將修例提交立法會審議。

經民聯認為，特區政府最近在3方面提出共6項額外措施，包括提高移交門檻至7年或以上罪行；移交申請須由當地中央層面機關或部門提出，在啟動移交安排時加入更多限制，加強保障疑犯利益等，已回應了外界關注的問題；又指經民聯將繼續擔當社會各界與政府溝通的橋樑，進一步推動政府繼續詳細解釋草案，透過務實和理性的討論，釋除疑慮。