【逃犯條例】不再譴責　泛民：理解有示威者採取激烈行動

民陣昨天發起反對《逃犯條例》修訂遊行，大會稱有103萬人參與，警方則指有24萬人。集會結束後，有參與者進行升級行動，與警方爆發激烈衝突。 民主派一改過往譴責暴力的作風，明言理解有示威者作出升級行動。民陣召集人岑子杰今日（10日）於記者會上表示，特首林鄭月娥在遊行結束一小時發聲明，顯然是挑釁市民，他又流下男兒淚，稱明白年輕一代有多難受和無力，不應問升級策略是否合適，反而應問政府為何如此殘忍，逼使年輕人選擇犧牲，落得頭破血流的田地。 岑子杰又表示，將於立法會審議修例草案期間，在立法會附近發起集會。他重申民陣的集會將會以和平、合法和安全的方式進行，以容納最多市民參與。民主派會議召集人毛孟靜表示，只會包圍立法會，而不會衝擊立法會。

岑子杰（左）表示，將於立法會審議修例草案期間，於立法會附近發起集會。（盧翊銘攝）

24名民主派立法會今天向林鄭月娥發聯署信，批評林鄭對逾百萬人遊行視而不見，蔑視民意的惡劣態度，認為林鄭月娥領導的特區政府漠視民意，比以往任何一位特首更甚，是觸發激烈抗爭、巨大民憤和社會不穩的罪魁禍首，故理解有示威者在知悉特區政府的聲明後，採取較激烈的抗爭行動。

岑子杰批評林鄭月娥在遊行結束一小時發聲明，做法挑釁市民，他稱明白年輕一代有多痛、難受和無力，不應問升級策略是否合適，反而應問政府為何如此殘忍，逼使年輕人選擇犧牲，落得頭破血流的田地，「所有憤怒都係緣於痛苦，好多年輕人覺得遊行破咗紀錄，但乜都做唔到嘢，一個鐘後就出個咁嘅聲明，明唔明白佢哋有幾咁無力、幾咁難受？」

毛孟靜表示，只會包圍立法會而不會衝擊立法會。（盧翊銘攝）

岑子杰表示，將於立法會審議修例草案期間，在立法會附近發起集會。他重申民陣的集會將會以和平、合法和安全的方式進行，以容納最多市民參與。毛孟靜表示，只會包圍立法會，而不會衝擊立法會。

對於有泛民支持者擔心昨天的激烈抗爭「趕客」，毛孟靜明言要相信香港人，應想想「你（政府）做乜嘢先有咁嘅反應（激烈抗爭），一次就趕客？我相信下次會有200萬人」。

岑子杰則以「艦隊」比喻民主運動，他指一隊艦隊可行得多快，取決於最慢的一艘船，不可能每一個人都是如此勇武，又指民陣猶如這艘最慢的船，船上扶老攜幼，就好像昨天的遊行，有很多人帶同嬰兒車遊行，反問「點叫一個媽媽推立法會玻璃？」

2015年，多名民主派議員舉行「守護香港，莫忘初衷」聯合記者會，稱對於示威者對老弱婦孺作出欺凌行為及對無辜市民作出謾罵深表遺憾。３年前，民主黨和公民黨在旺角騷亂發生後，譴責暴力行為。