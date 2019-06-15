【逃犯條例】開天窗「人神共憤」被拒　王迪詩結束《信報》專欄

作家王迪詩原本打算在其《信報》專欄登出「人神共憤」四字，但《信報》拒絕刊登，王迪詩決定即時終止與《信報》的合作，為11年的專欄畫上句號。 王迪詩的「人神共憤」相信與修訂《逃犯條例》有關，她提到「警察瞄準市民的頭來開槍，一群警察亂棍狂毆倒地的老人」，質疑「除了『人神共憤』這四個字，我實在想不到更貼切的」。

開天窗「人神共憤」被拒，王迪詩結束《信報》專欄。（資料圖片／黃國立攝）

王迪詩在社交網站刊登被拒出街的「人神共憤」，她解釋「開天窗」是指在專欄留白，單放幾個大字或短句，以表示一種強烈的態度，引起社會關注，舉例六四事件時《文匯報》社論開天窗放「痛心疾首」四個大字，抗議北京血腥鎮壓學運。

她獲《信報》編輯告知不允許開天窗的要求，理由是「公司未有咁嘅先例」，並要求提交長文代替。她無法接受《信報》「封窗」的處理手法，拒絕服從他們以長文代替天窗的要求。

王迪詩提出多個開天窗的先例，並質疑沒有先例不代表不能做第一次：「香港政府向手無寸鐵的平民開槍，難道又有先例嗎？警察瞄準市民的頭來開槍，一群警察亂棍狂毆倒地的老人，用警棍襲擊一位淚流滿面哭求警察放過孩子的母親……除了『人神共憤』這四個字，我實在想不到更貼切的。」

她感慨，香港正面對一場空前的災難，雖然面對極權政府的子彈，港人的吶喊只能被無力感所淹沒，但她亦看見香港人非常團結，「失去一個專欄，好閒。失去了人格，我會看不起自己」。