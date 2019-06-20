【逃犯條例．持續更新．直播】包圍持續　警總內現「速龍小隊」

政府暫緩修訂《逃犯條例》和行政長官林鄭月娥道歉後，修例引發的風波持續，反修例市民今日（21日）參與升級抗爭行動，包括包圍灣仔警察總部、稅務大樓等政府建築物。 在晚上，大批示威者晚上仍然在警總聚集，立法會議員鄺俊宇9時多抵達，他引述已故反修例男子梁凌杰的父母稱，希望在場人士每個都平平安安、安安全全回到家，他講述時一度哽咽。 約晚上9時30分，《香港01》拍攝到，警察總部內出現「速龍小隊」，目測未見制服上展示警員編號的肩章。

↓↓↓ 入夜後 警總外情況 ↓↓↓

【22:55】有疑似警員混入人群，遭示威者不斷指罵、擲雞蛋，在場示威者要求兩人展示證據表證自己並非警員，他們向示威者顯示相機的相片和身分證，暫沒任何特別發現，兩人在立法會議員許智峯和胡志偉協助下離去。

【22:50】政府發新聞稿指，由於警察總部被包圍及道路被阻塞，職員無法進入辦公，電子報案中心的跟進服務將於今晚上11時起暫停，直至另行通知。如有緊急事故，請致電999。

【22:15】約晚上9時30分，《香港01》拍攝到，警察總部內出現「速龍小隊」，身穿黑色制服，不過目測制服上依然不見有展示警員編號的肩章。他們部分手持盾牌，暫時未知有何行動。

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【21:53】在警總，示威者高舉電話，並亮起電話燈光，以防止警員拍攝，他們不時大叫「釋放盧偉聰」等口號。

【21:25】民主黨鄺俊宇到場，他引述梁凌杰的父母稱，希望在場人士每個都平平安安、安安全全回到家，他講述時一度哽咽，重申要示威者不受傷、不流血、不被捕。鄺俊宇指現場沒大台但有的是群眾智慧，他不想再有多一名手足岀事，在雞蛋與高牆之間，永遠會站在雞蛋一方，不想再有無謂的犧牲。

【21:14】今日是墮樓身亡的反修例男子梁凌杰「頭七」，金鐘一帶繼續有人到太古廣場獻花悼念，在警察總部，香港眾志秘書長黃之鋒呼籲在場人士，為「反送中烈士」默哀一分鐘。黃之鋒稱希望大家繼續繼承反送中烈士生前的訴求，撤回送中惡法，撤回暴動定性，撤回暴動控罪，在場示威者大叫「香港加油」等口號。

【21:10】政府發新聞稿，指因預期港島區一帶交通可能受阻，香港海關宣布原定於明日及後日上午9時至晚上7時25分舉行的香港海關總部大樓開放日將延期舉行。

【21:00】立法會議員郭家麒呼籲在場人士冷靜，有部分記者前往警總位置拍攝，示威者大叫「落來」。

【20:55】有示威者抬鐵馬等雜物堵塞警總門外，另有在場示威者大喊「唔好衝」。

【20:30】警總外，仍然有示威者未有理會勸告，不斷向投擲雞蛋，又大叫口號「香港警察，知法犯法」，氣氛高漲。部分在場民眾又突然打開雨傘。

【19:57】政府新聞處發稿，呼籲示威人士以和平理性方式表達意見，稱政府尊重市民遊行集會的權利，但今天的示威活動已對多項公共服務構成影響及對交通造成阻塞，為市民帶來不便，呼籲示威人士表達意見時要和平、理性，並要顧及其他市民的需要。

政府發言人重申，政府已完全停止《逃犯條例》的修訂工作。本屆立法會會期明年七月結束，條例草案屆時將自動失效，特區政府會接受這事實。

↓↓↓ 示威者重返警總 ↓↓↓

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民主派議員呼籲示威者籲勿衝入警察總部

【19:50】入夜後，示威者情勢高漲。有示威者在另一側問其他示威者是否想衝。林卓廷則同時呼籲群眾千萬不要衝入警察總部，讓警方可發射實彈。絕大多數群眾和應林卓廷呼籲，抱以掌聲和歡呼，林同時又呼籲群眾守住陣地。

然而，主張行動的示威者繼續用擴音器問群眾是想衝立法會還是禮賓府，有群眾回應「冇人想衝啊」、「真係唔係今日行動」。

【19:40】 有持盾的示威者出現，又有人向全港傳遞雨傘。林卓廷呼籲，在上方的警察保持克制；許智峯呼籲，如群眾有行動，請商討後一齊做，而非只有零星人接近警方，他又呼籲在場的示威者和警方都冷靜，現場人士切勿擲雞蛋。

【19:20】大批前線群眾已戴上頭盔、口罩及雙手包裹保鮮紙。有警員曾以圓盾擋雞蛋。

【19:00】在警總，有警員在圍欄內臉帶笑容，表情輕佻，似向示威者挑釁。亦逾10名手持盾牌和警棍的警員在職員入口戒備。

【18:50】有警員手持長盾牌走下地面，再次引來群眾騷動。有人多次向灣仔警區總部投擲雞蛋。持盾警員撤退回到上層。

↓↓↓示威者打遊擊戰情況↓↓↓

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逾百人轉往包圍稅務大樓。(盧翊銘攝)

【18:42】有戴口罩的示威者站在高處高舉黑紫荊旗，帶領群眾高呼「黑警可恥、黑警放人」，引起群眾一陣騷動，有人投擲雞蛋，然後又自發向警總高呼「可恥」口號。有5名警員手持盾牌到地下樓層，有市民向警察投擲雨傘，大會隨即呼籲示威者切勿投擲物品。

【18:23】因警察總部被包圍及道路被阻塞，截至今日下午5時30分，灣仔分區共有43個999求助未能即時處理。警方需要調派其他資源跟進，灣仔分區服務因此出現延誤。警方呼籲示威人士盡快離開現場，令999求助服務得以回復正常。

【18:18】政府產業署回覆《香港01》因應今日的示威活動，有關大樓的物業管理公司已知會警方及加派人手應對情況。基於保安考慮，有關大樓今日下午暫停開放。大樓內的各政府部門會按其應變計劃處理突發情況。

【17:47】尖沙咀彌敦道美麗華酒店對開行人路，有數名市民手舉「支持警察、有效執法」標語。

【17:43】警總正門仍聚集大量群眾，警總高處有人從落地玻璃觀察示威者。不少示威者呼喊「可恥」、「you shoot the press」等口號抗議。

【17:35】有示威者搭欄杆，爬上警總圍牆，用膠紙蓋過閉路電視，也有鏡頭被雨傘遮住。

【17:26】香港紅十字會因應目前社會情況，今天下午已動員同事及義工於灣仔溫莎公爵社會服務大廈一樓設立急救站。

【17:15】有警察從小側門解開鐵馬離開，示威者讓長者離開後，一度指罵從小側門走出的未穿著制服的疑似警員，有警員發難與示威者發生推撞。在示威者叫罵聲中，其餘警員退回警察總部，示威者就重新搭起鐵馬封鎖該出口。

【17:04】因警察總部被包圍及道路被阻塞，截至今日下午3時35分，灣仔分區共有28個999求助未能即時處理。警方需要調派其他資源跟進，灣仔分區服務因此出現延誤。警方呼籲示威人士盡快離開現場，令999求助服務得以回復正常。

【17:00】有職員從警總內出來，相信是放工。在場示威人士隨即大聲叫囂。

↓↓↓示威者阻擋警總閉路電視↓↓↓

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【16:30】金鐘道政府合署職員陸續提早收工，有職員向在場示威者表示加油，在場人士隨即歡呼拍掌致謝。另有市民「摸門釘」，示威者向其表示歉意，請她稍後時間再來。

【16:18】有一輛黑色七人車在告士打道近分域街播放抗議林鄭鎮壓反修例示威的錄音。

【16:08】示威者搬開鐵馬由扶手電梯前往政府合署高座，發現高座落閘後隨即離開，並呼籲下面的示威者不要再前往。

【15:56】入境事務大樓內仍剩餘少量示威者，天橋入口通道已經暢通，大樓已重開。有市民手持文件步上入境事務大樓一樓以上樓層，相信是為辦理事務。職員隨後重啟電動扶手梯予市民使用。稅務大樓則仍未重開，有市民摸門釘。有今日到入境處換取護照的市民表示，不知道入境事務大樓今日有示威活動，他於下午3時許到達現場，慶幸現場人潮逐漸散去，直言「而家唔多人」，按照原定時間成功領取護照。

入境處發言人指，目前大部分示威人士已和平散去，約仍有十餘名示威人士在入境處聚集，惟整體秩序情況良好，亦沒有造成任何破壞或影響其他市民正常辦理出入境相關服務。

入境處強調尊重市民發表言論的自由，惟希望以和平理性的態度進行，並請不要影響其他市民辦理出入境相關服務的權利，特別是不少市民大眾是需要辦理一些緊急的申請服務，如申領旅行證件及辦理延期等。現時正在辦理或打算前往灣仔入境處總部辦理出入境有關申請的人士，入境處亦呼籲大家請注意個人安全，並耐心辦理有關手續，入境處人員會盡快為市民辦理相關手續。

【15:48】有示威者號召前往金鐘道政府合署，約20名示威者站在門外，職員將政府合署低座關閉，示威者陸續到達政府合署，職員用鐵馬阻擋通往高座的扶手電梯。高等法院正門亦拉閘。

【15:45】立法會福利事務委員會原定明日上午9時30分舉行的特別會議，將改於稍後的日期舉行。

【15:38】有人在告士打道用石塊堆砌高約40厘米矮牆；有人搬運水馬加固告士打道西行線上的路障。

【15:30】勞工處宣布，由於稅務大樓出入通道受阻，位於大樓地下的飲食業招聘中心和零售業招聘中心，及位於大樓34樓的東港島就業中心，今日下午暫停服務。

【15:28】有示威者號召前往金鐘道政府合署，大批示威者正離開灣仔入境事務大樓。

↓↓↓ 示威者包圍稅務大樓及入境事務大樓 ↓↓↓

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【15:13】熱血公民立法會議員鄭松泰亦在入境事務大樓地面外的花園，與一眾示威者一起。

【15:10】入境事務大樓天橋目前水泄不通，大量示威者拍手高呼撤回，經過天橋入口的行人勉強能擠出大樓外天橋。有示威者在場維持秩序，行人能緩慢移動。

【14:39】有示威者爬上警總掛上紅色雨傘，之後再嘗試用紙皮和黑色膠紙阻擋警總外的閉路電視。15分鐘後，警察嘗試用掃把清走阻擋遮蓋閉路電視的雨傘。示威者又重新將雨傘掛上，警察用警棍阻止示威者，示威者向其丟雞蛋。

【14:00】目前約有幾百名示威者，聚集灣仔稅務大樓外一帶，有人在門口靜坐，有人築成人鏈，阻塞大樓出入口，不讓市民進入，但允許外出。約一百五至二百人則湧入佔據大堂。

不少聚集在稅務大樓外的示威者，呼喊「撤回惡法，釋放義士」口號。早前，一度有15名警員進入稅務大樓外的告士打道花園。

另有示威者佔領告示打道兩邊行車線，並設置路障。告示打道現時未有車輛行駛。

【13:47】警方表示，由於灣仔軍器廠街一帶道路被嚴重阻塞，灣仔警署報案室服務暫停，直至另行通知。

示威者轉往包圍稅務大樓

【13:35】大批示威人士響應呼籲轉往稅務大樓抗議，部份人更湧入地下大堂，大堂內一部便利店隨即落閘。據知稅務大樓員工被告知可下班。

【13:26】黃之鋒再度發言，呼籲在場人士保留體力，繼續作戰。

【13:20】社聯宣布，即時至晚上十一時，開放灣仔溫莎公爵社會服務大廈設休息站，為公眾或有需要的人士提供支援及休息的地方。

示威者前往警察總部。（李智智攝）

↓↓↓ 示威者轉往包圍警總 ↓↓↓

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【13:10】警方在警總冒出一些淡黃色煙霧，現場亦見到警總內有警員手持盾牌。有示威者坐在警車後阻擋警車；亦有示威者擲雞蛋。

【12:53】立法會宣布，所有公眾服務於下午2時起暫停，沒有運作需要的秘書處職員可離開。

【12:30】有示威者用鐵馬堵塞警總出入口。

交通資訊：目前告士打道東行線、夏慤道及軍器廠街已封。

警方強調不是清場

【12:05】警察公共關係科高級警司余鎧均在警總外發言，呼籲示威者盡快離開，重申今次不是清場，警方尊重市民和平表達權利，談判組人員稍後會到場協助現場人士離開。

談判專家隨後試圖與示威者對話，但被香港眾志成員打斷；談判專家於是在較高位置向示威者重申沒有清場行動，呼籲示威者不要阻塞道路。

【11:50】示威人士拆去原本放置在政總外的鐵馬，運到警察總部外。他們把鐵馬用膠索帶捆綁自製路障。黃之鋒在現場帶領集結人士一起高呼「追究黑警」、「黑警可恥」、「我們沒有暴動」。

【11:45】民主黨立法會議員鄺俊宇到達警總，呼籲示威者「不受傷不留血不被捕」。

【11:44 】有較為溫和的示威要求人走車留，工黨立法會議員張超雄則再次用大聲公呼籲放走警察，惹來示威者圍罵，指要「各有各做」，「不要騎劫」。又有示威者稱，「我們不會傷害警員，但這是我們的籌碼。」

其中有示威者群情激憤，趕走張超雄，有人稱警車是談判籌碼，如放走警車，誰放走示威者

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2019年6月21日 星期五

【11:40】原定下午在立法會舉行的內會及財會，將會取消。

【11:35】大批黑衣示威者到達警察總部停車場門外，該出入口大閘已經關上，部份示威者戴上頭盔及口罩，又高叫口號，有示威者搬來鐵馬攔在警總門前，軍器廠街的交通受阻。香港眾志秘書長黃之鋒亦到達警察總部，他手持擴音器發言，要求警務處處長盧偉聰收回對6.12衝突的暴動定性。有示威者齊呼口號「放人」，要求釋放衝突中被捕人士。

【11:30】黃之鋒要求，政府撤回暴動定義，及停止濫捕示威者，並促請警務處處長盧偉聰到場與示威者對話。他呼籲，在立法會示威區及添馬公園的市民，盡快到場包圍灣仔警察總部。

【11:28 】交通資訊，40M 及 905 往灣仔北將會改道，720、780、788等亦須改道行走，請相關人士留意。

【11:28】數百名示威者已抵達警察總部外，警員以鐵鏈加鎖大閘，一部衝鋒車被示威者截停，無法駛入，警察總部對出一段軍器廠街慢線已被佔據。

【11:22】逾百名示威者陸續到達警察總部。

【11:00】有示威者步出夏慤道，並搬出水碼，設立防線。原本留在立法會示威區的市民，陸續走向夏慤道，示威者堵塞夏慤道西行線，現場交通大受影響。有示威者呼籲包圍警察總部。

6.21反逃犯條例升級示威，示威人士要求政府撤回條例。（張浩維攝）

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【10:46】立法會宣布，原定早上午10時45分舉行的立法會交通事務委員會會議取消。公務員事務局局長羅智光表示，政府已因應應變計畫進行日常工作，希望政府總部暫停運作對市民影響減到最低。他強調，公務員是專業，對每種情況都會有不同方法應對，竭力為市民服務。被問及是否每次網民號召包圍某政府機關，都會停止服務時，他就強調，會有應變計畫繼續提供服務。他又指，政府早前已承認有不足地方，希望市民看到政府誠意，「社會和諧好重要，我哋會用心聽社會聲音。」

【09:48】有近30名示威者於立法會停車場入口前擺放多把雨傘，以阻止官員車輛進入立法會。

【08:44】中信大廈外有警察豬籠車戒備，亦見附近曾有交通警巡邏。另外添美道有大專院校學生會旗幟，學生表示正在等待集合，稍後會在附近開大會商討對策。

【08:16】中大學生會會長蘇浚鋒接受商台節目訪問時稱，現時維持住民意氣氛，促請當局撤回暴動定性是最重要，若聚集人數夠多或能影響立法會的內會及財會會議。他指群眾對下一步行動未有共識，他呼籲大眾可先前往金鐘。他認為市民不會無端暴力衝擊，若有升級行動，會視乎環境而決定是否參與。

【08:15】現場立法會示威區「煲底」至少聚集逾千人，另外添馬公園亦有數十人在草地席地而坐，現時仍見有示威者陸續抵達，各大學生會在立會停車場附近整理物資，但煲底及添馬公園等地方甚少見到警察在場駐守或佈防。

【07:55】記者在立法會示威區見到剛出獄的黃之鋒，他身穿藍色短袖恤衫及黑色長褲，正與其他人士傾談，惟未有接受訪問。目前立法會「煲底」已坐滿示威人士，他們大多都身穿黑衣。

【07:26】不少身穿黑衣的示威人士陸續到達立法會及政總聚集，惟當中僅少量示威人士帶同頭盔等示威裝備。立法會議員鄺俊宇接受訪問時表示，他昨晚亦於金鐘留守，他希望示威者今日要小心。他目前正關注今日立法會的財委會及內委會會否有會議，因為將影響今日示威活動。

而金鐘站人流漸多，不少黑衣人到達，目前只見兩名軍裝警在金鐘站，未見有截查行動。

【07:05】踏入升級行動時間7時，立法會的黑衣示威人士開始聚集，人數明顯增加。記者在立法會直播時遇到立法會議員胡志偉，他表示希望示威市民以「不流血，不被捕，不受傷」為原則，他認為現時政府背負極大政治壓力。另外，有示威者表示，自己約早上6時到達立法會，主要因為林鄭沒有回應撤回條例訴求。他會視乎今日的具體升級行動才決定是否參加，自己會「量力而為」，個人而言「不想有衝突」。

【07:00】運輸署雖於凌晨3時宣佈，添華道來回線全線解封。惟早上時份，警方用鐵馬將行政長官辦公室門外的添華道，用鐵馬封閉。即添華道往夏愨道方向，現時交通受阻。此外，警方機動部隊Z連(PTUZ)及快速應變部隊(QRF)人員，亦已在行政長官辦公室門外戒備。

【06:45】行政長官辦公室門外放置有鐵馬，約有5至6名警員把守。「性別公義委員會」數名成員，包括何式凝教授、黎明博士、陳燕遐博士等，不足5人，在添華道行政長官辦公室門外靜坐，並在門外展示一張橫額，寫道「林鄭，不准殺害年輕人」。現場氣氛平靜。

【06:10】禮賓府門外架設大量鐵馬，但未見有示威者，暫時警力不算太多，但在上亞厘畢道及下亞厘畢道一帶路邊，均設有用帳篷搭成的臨時警崗。現時下亞厘畢道交通正常，惟上亞厘畢道往下亞厘畢道單程路段，近禮賓府入口，因擺放了多重鐵馬，故汽車暫未能駛入。

【06:06】 示威者中，一名婆婆於立法會停車場出口前，與保安爭執，婆婆躺在地上，有保安曾嘗試搬走婆婆，惟其他示威者到場了解後，正游說婆婆離開。

【05:31】距離網上流傳的行動升級時間早上七時尚有不足兩小時，立法會示威區煲底現時約有70人通宵留守，氣氛平靜。示威者於立法會添美道旁每隔2、3米放置了急救用品，包括1瓶生理鹽水、小瓶裝生理鹽水、消毒藥水和紗布。原本警方封鎖整條添華道亦只佔有一邊行車線，另一邊行車線仍可通車。

【02:02】在2014年「佔旺」時當義工留守物資站，綽號「火雞姐」的甄巧儀（詳見文章），她自發到添美道架設物資站。她稱，原本於今個月初，上任保安員一職，惟因響應罷工，翌日被老闆即時解僱：「你唔使返工喇」。

【00:47】近20名警察於添華道近龍和道位置設立封鎖線。另外，立法會示威區「煲底」，現時有幾十人聚集，有人唱歌、彈結他，亦有人推着紙皮箱派炸雞翼和腸仔卷，氣氛輕鬆。至於添美道和龍和道交界一帶人流疏落，有一物資站有約8人看守和席地睡覺。

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6.21升級示威前夕，近20名警察在添華道位置設立封鎖線。（梁祖饒攝）

2019年6月20日 星期四

【21:31】 政府公布，指基於保安考慮，明日金鐘政府總部暫停開放，職員無需返回政府總部工作，並應按照所屬決策局或部門的應變計劃工作，所有訪客活動亦會延期或取消。特首辦在傳媒查詢後，則指行政長官在6月18日會見傳媒時已回應，希望市民明白及理解。有關回覆並沒提及大專代表和網民提出的訴求。

【19:28】 基督教徒李伯伯稱，他間中會到金鐘參與唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」 ，並認為唱聖詩令人感到寧靜及有力量，鼓勵人繼續努力及支撐下去。他表示，這詩是要讚美上帝，指要對上帝有信念。他批評林鄭月娥身為天主教徒，應愛鄰舍、愛世人，但她近日的行為反而是傷害市民。

【19:06】 兩位現正就讀中學生指，由於政府未有在死線前回應五大訴求，因此剛才帶一些物資到立法會示威區，為明日的行動作準備。她們最關注的訴求是釋放被捕人士，但政府依然漠視此等訴求，因此認為林鄭的道歉沒有誠意。縱使她們因危險而未必在明天的行動站在最前線，但亦表示理解衝擊行為。

郭家麒稱，對於特首辦沒在死線前回應感失望，他重申不想有任何衝突，若有衝突林鄭要負最大責任。郭家麒與張超雄已去信監警會主席梁定邦，要求對方明早現身監察警員，但仍未獲回覆。

張超雄則向林鄭、警務處處長盧偉聰呼籲，要求減少警力，亦不應再岀動防暴部隊。他指上周日遊行未見警察佈防，但遊行市民非常和平，強調不希望再引起流血衝突。

【18:30】約三十名市民在立法會示威區外獻唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」。領唱者稱會在舉行祈禱會，希望將耶穌的愛、和平帶到現場，他稱會當祈禱時，主與大家一齊，故邀請大家參與這個祈禱會。

【17:20】死線過後，政府沒回應訴求，大專學界代表發聲明，重申4點訴求，即「完全撤回修訂條例草案，永不重啟」、「收回六一二之「暴動」定性」、「撤銷對所有抗爭者的控罪」和「成立獨立調查委員會，追究及徹查警察濫權暴行」。

聲明強調，政府正面回應訴求前，大專學界之行動將隨之升級，包括於6月21日發起和平包圍政總，增加港共政權之管治成本，「我城正處於生死存亡之秋，我等定必會誓死捍衛我城，與殺人政權周旋到底，絕不退讓」。

【17:06】傘下爸媽、家長聯盟等組織在特首辦外，立法會議員工黨張超雄和公民黨郭家麒亦在場。他們要求特首林鄭月娥走岀特首辦，與市民對話。張超雄仍今早已把聲明交給特首辦主任陳國基，但至今仍未獲回覆，他稱他們會繼續留守，並與年輕人溝通，強調一定會守護年輕人。

【16：50】兩名中五學生表示，雖然特首林鄭月娥早前向市民道歉，但他們不接受，認為林鄭願意回應五大訴求，態度惡劣。其中一名中學生指，曾有學生發起在學校靜坐示威的活動，但遭校方以不合適為由拒絕。對於學界訂下今日五點死線，他們表示支持，但若有進一步升級行動，或會作支援角色。

【16:36】立法會示威者外有約80名市民，他們大多身穿黑色衣服坐在地下，氣氛平靜。據現場所見，未見有任何警員或保安駐守。

大專學界代表昨天在記者會上宣佈的升級抗爭行動，除了呼籲6月21日包圍政府總部，學界亦會支持市民自發各種不合作運動，例如阻塞港鐵。

早前亦有網民自發訂下「死線」，要求政府必須回應4點訴求，包括完全撤回《逃犯條例》修訂、完全收回6.12暴動論、撤控及釋放所有被捕示威者、及嚴懲警方濫暴濫權，否則將於6月21日行動升級。

大專學界4點訴求 1. 撤回《逃犯條例》修訂 2. 收回6.12暴動定性 3. 撤銷被捕市民檢控 4. 徹查警察濫權

特首林鄭月娥周二(18日)召開記者會，公開就修訂《逃犯條例》引起的社會紛爭向港人致歉，惟仍然未有回應集會人士的5大訴求，除了民陣表示「唔收貨」之外，另有網民早前自發訂下6．20 下午5時「死線」，要求政府回應4點訴求，否則將於6月21日行動升級。有政界人士擔心，周五早上會重演佔路、包圍立法會等激進行動。

死線將近，立法會示威者外有約80名市民聚集。（羅家晴攝）