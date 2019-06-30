周鋒鎖疑被拒入境　蔡耀昌指過去多次成功訪港　斥兩制實施傾斜

政情
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六四學運領袖周鋒鎖今天早上在Twitter上載一張入境香港的照片，稱「I am stopped」，疑被香港拒絕入境。

支聯會副主席蔡耀昌表示，未知周鋒鎖來港的消息，不過他指繼封從德月初被拒入境後，過去多次成功入境香港的周亦被拒入境，反映政府明顯有一張民運人士黑名單，同時折射「一國兩制」的實施已愈來愈傾斜。

《香港01》就事件向周鋒鎖和入境處查詢，暫未獲回覆。

學運期間，周鋒鎖是清華大學物理系四年級學生，他當時組織清華大學學生廣播台和天安門廣場「學運之聲」廣播台，代表清華大學出任北高聯常委。六四事件後，周鋒鎖為21名被通緝的學生領袖之一，被捕並入獄一年，其後於1995年流亡美國。

周鋒鎖曾多次成功入境本港，包括於2013年到香港參與六四長跑、2014年雨傘運動期間來港聲援學生，並留守佔領區多天。

蔡耀昌表示，未知周鋒鎖來港的消息，不過他指繼封從德和周鋒鎖相繼被拒入境，反映政府明顯已有一張民運人士黑名單，又說若政府擔心周鋒鎖來港令北京難堪，則反映「一國兩制」的實施已愈來愈傾斜。他又表示，港府沒有合理理由拒絕周鋒鎖入境，要求政府和入境處解釋。

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