【逃犯條例】陳弘毅盼學生理性看待修例　不宜簡單化、政治化

香港大學法律學院教授陳弘毅今日（6日）在港台節目《香港家書》上，寄語他的學生應理性看待修訂《逃犯條例》，不宜簡單化和政治化。

陳弘毅籲學生理性看待修例。（資料圖片／羅君豪攝）

節目播放陳弘毅給學生的錄音，題為《冀同學走中庸之道 理性參與社會事務》，他憶述6月13日邀請同學表達對修例的心聲，由他轉交政府，他了解同學參與反修例行動的原因，包括不滿修例的程序和法案的內容、對於中國的司法制度的疑慮，以及對於警方行動的批評。

陳弘毅表示，事後看來，當天在修例過程中是最關鍵的一天，他判斷從傳媒報道可以看到當時政府內部有兩種意見，一種意見認為，如果因為示威人數眾多或甚至發生暴力事件而令立法程序半途而廢，將嚴重損害特區政府的管治威信，而建制派亦將受到重創。相反的意見是，在民情洶湧的情況下強行立法，無助於建立政府威信，特區政府必須以理服人，爭取民心，有這麼多市民不了解這項立法或對它有很大的恐懼和抗拒，政府便須停一停、想一想。

陳弘毅形容，林鄭選擇後者不失為一個明智和勇敢的抉擇，他認為無論林鄭有何不足之處，最後作出無限期暫緩立法的決定，並成功爭取中央理解和支持這個決定，這個做法是正確。

陳弘毅又希望他的學生理性看待修例，指逃犯條例修訂是否一條惡法，並不宜簡單化和政治化。他解釋國際和區際刑事司法合作有其合理需要，試想有人在沒有和香港簽訂引渡條約的國家犯刑事罪行，便可以逃到香港逍遙法外，有違公義原則，但制度的設計必須防止無辜人士的自由和人權受到損害。

至於參與社會事務，他又提出理性可以為學生提供指引。他形容對社會和政治漠不關心是一個極端，而使用違法或暴力的手段去追求自己認為正義的目標，也可能是過於激進。他指出，中庸之道在這個情況下，可以理解為通過參加和平的集會和遊行表達政治訴求，或作為公民在選舉中投票，或通過參與公民社會中的社團或政黨來參與政治生活，甚至作為候選人參選。

陳弘毅最後為這場風暴中犧牲的死者致以哀悼，為傷者致以慰問。