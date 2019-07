【逃犯條例】修例敗走引發建制内訌　田少、葉劉開火僅冰山一角

建制派議員何君堯(圖)早前在場外指罵民主派「蠢材」,隊友謝偉俊見狀稱「你咁樣我哋唔會同你一齊見(記者)」,何君堯即反駁「我無話同你一齊見!」,更以英文喝罵「You may just go away and walk away from Hong Kong!(你可以滾出去,離開香港!)」(資料圖片/梁鵬威攝)