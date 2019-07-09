【逃犯條例】修例敗走引發建制内訌　田少、葉劉開火僅冰山一角

《逃犯條例》修訂爭議未因暫緩修例而停止，自由黨榮譽主席田北俊今早促力撐修例的黨主席張宇人、新民黨主席葉劉淑儀、資深大律師湯家驊辭任行會成員，再揭示建制派及自由黨内訌越趨白熱化。

自由黨榮譽主席田北俊（圖）與三名自由黨榮譽主席周梁淑怡、方剛和劉健儀商討後，決定向黨主席張宇人發信，要求他辭去行會成員一職。（資料圖片/盧翊銘攝）

特首林鄭月娥於上月15日召開記者會稱，6.12衝突後港府經過兩日反覆研究決定暫緩修例工作，而且不為修例設下時間表。不過決定並未能平息民憤，建制派議員亦不例外。儘管林鄭月娥在記者會期間，特意感謝一直支持政府修例的建制派議員，但近半月建制派一一表態，與政府割席。

有傳工聯會麥美娟怒斥林鄭強推動修例連累建制派，更淚灑當場。（余俊亮攝）

自由黨四名榮譽主席促張宇人辭行會

自由黨榮譽主席田北俊今天（8日）接受商台節目訪問時表示，他與三名自由黨榮譽主席周梁淑怡、方剛和劉健儀商討後，決定向黨主席張宇人發信，要求他辭去行會成員一職。他批評自由黨在6.9遊行後倉促發聲明支持政府，猶如「做咗幫兇」，斥張宇人「拖埋自由黨（為政府）護航」。

有傳工聯會麥美娟怒斥林鄭強硬推動修例

林鄭月娥於上月15日、即宣布暫緩修例會見傳媒前，在禮賓府與建制派議員會面。有傳媒事後報道，林鄭早在中午的會面時已經向建制派議員預告將會暫緩修訂，惟多名建制派議員紛紛表達不滿，更有傳工聯會麥美娟怒斥林鄭強硬推動修例，令建制派殃及池魚，更以粗言穢語質問林鄭。同月19日，有傳媒流出一段監警會會議開始前的錄音對話，疑似金融服務界立法會議員張華峰向監警會主席梁定邦證實，以粗言穢語質問特首的人正是麥美娟。麥美娟則以「不便透露會議內容」拒絕承認。

民建聯蔣麗芸（圖）接受訪問時稱，政府在加強宣傳後可考慮重推《逃犯條例》修訂。民建聯主席李慧琼其後發聲明表示，蔣麗芸的言論只屬個人意見，並沒有在黨內討論。（資料圖片/鄧倩螢攝）

在林鄭月娥召開記者會宣布暫緩修例之後6天（上月21日），民建聯立法會議員蔣麗芸接受電視台電話訪問時提到，政府在加強宣傳後可考慮重推《逃犯條例》修訂。民建聯主席李慧琼其後發聲明表示，民建聯理解和尊重特首林鄭月娥作出暫緩修例的決定，又指蔣麗芸亦表明今早言論，只屬個人意見，並沒有在黨內討論。而蔣麗芸當天下午隨即在facebook澄清，當時指假若政府要重推逃犯條例，必須花一段時間加強宣傳，直至市民明白逃犯條例無威脅性下，到時政府可衡量是否重推。

民建聯李慧琼支持政府「撤回」修例

有消息指政府不願意用「撤回」兩字與難以向支持者交代，李慧琼上月23日於電視台節目時提到，若政府認為宣布暫緩修例有助修復社會撕裂，民建聯及支持修例者都會明白和體諒。同時，她認為政府應思考是否要更積極主動回應遊行人士的訴求，亦要思考「點解去到現在仲要咁堅持呢？」

建制派議員何君堯（圖）早前在場外指罵民主派「蠢材」，隊友謝偉俊見狀稱「你咁樣我哋唔會同你一齊見（記者）」，何君堯即反駁「我無話同你一齊見！」，更以英文喝罵「You may just go away and walk away from Hong Kong！（你可以滾出去，離開香港！）」（資料圖片/梁鵬威攝）

何君堯謝偉俊就回應記者起爭執

立法會大樓被要求撤回修訂《逃犯條例》的示威者衝擊後，民主派和建制派早前（2日）先後在大樓外向記者回應事件，期間發生小插曲。在民主派「扑咪」期間，發起撐警集會的建制派議員何君堯在場外指罵民主派蠢材，隊友謝偉俊見狀稱「你咁樣我哋唔會同你一齊見（記者）」，何君堯即反駁「我無話同你一齊見！」，更以英文喝罵「You may just go away and walk away from Hong Kong！（你可以滾出去，離開香港！）」，又說「我噚日屈咗成日啦，大佬」，「現在成個香港俾佢地蹂躪、破壞咗」。