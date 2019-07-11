內地「一周一行」成「一周無限行」　林卓廷：政府裝聾扮啞

2015年起，深圳戶籍居民可申請由內地簽注的「一周一行」，每星期來港一次。民主黨立法會議員林卓廷指，年初接獲入境處前線人員投訴，深圳居民雖受「一周一行」簽注限制，但仍可利用「個人遊」簽注漏洞，短時間內多次入境本港，從事水貨及其他非法活動。林卓廷批評屢次向保安局查詢，至今仍未能掌握實際情況，斥政府「裝聾扮啞」。

林子琼親自測試「自助簽注機」，發現簽注少於3分鐘即可完成，而收費只是人民幣15元。（陳欣彤攝）

現時49個內地自由行城市，包括深圳在內，廣東省21個城市的常住戶口居民可透過申請「個人遊」簽注來港。「個人遊」簽注分別有4種：「三個月一次」、「三個月兩次」、「一年一次」及「一年兩次」。不過入境處前線人員跟林卓廷反映，內地人實際不受任何「三個月」或「一年」的有效期限制，可以一星期內多次來港。

現時內地各大口岸均設有「自助簽注機」，間接方便水貨客返回內地後，可即時取得簽注再次來港，變相不限次數來港從事水貨活動，林卓廷批此舉令香港成「無掩雞籠」。民主黨北區社區主任林子琼親自測試「自助簽注機」，發現簽注少於3分鐘即可完成，而收費只是人民幣15元。

林卓廷表示，「一周一行」如同虛設，香港及內地城市之間的區隔消失，批評政府漠視簽注漏洞會加劇水貨、黑工、賣淫等問題，尤其令北區水貨問題更為猖獗。他續指，港珠澳大橋通車後，全港多區如屯門、元朗、土瓜灣，都受到水貨客滋擾，政府若不正視問題，定必加劇中港矛盾。他要求保安局盡快與內地公安機關商討，限制內地居民以「個人遊」或「團隊旅遊」等簽注來港時，一年最多只能來港8次。他稱周六有「反水貨光復上水活動」，相信屆時會有不少市民參與，盼活動以和平形式進行。