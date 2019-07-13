【逃犯條例】校方關注教師轉載仇警圖片：衝動行為有違辦學理念

考評局通識教育科科目委員會主席兼中學通識科教師賴得鐘，早前使用一張含「黑警死全家」標語照片作為facebook頭像，引起部分網民不滿。他任教的嘉諾撒聖心書院發表最新聲明，稱絕不贊同該老師在網上發表激烈言論，其衝動行為違背學校一貫辦學理念，對教育下一代帶來負面影響，校董會也會嚴肅認真跟進。

嘉諾撒聖心書院發表最新聲明，稱校方絕不贊同賴得鐘在網上發表激烈言論。（嘉諾撒聖心書院聲明）

賴得鐘在事件受到網民關注後，已主動辭去考評局通識科委員會主席和香港通識教育教師聯會外務副主席一職。他所任教的嘉諾撒聖心書院發表最新聲明，稱校方絕不贊同賴在網上發表激烈言論，批評其衝動行為違背學校一貫辦學理念，對教育下一代帶來負面影響。校方主動約見校內不同持分者，了解他們對事情的看法，而校董會也會嚴肅認真跟進。

聲明提到，學校作為教育團體，對社會議題一直秉持中立態度，校方尊重學生、老師、家長及校友對社會議題的不同取態，以及表達個人意見的權利，但也時刻提醒老師和同學要以客觀理性態度分析事情，並應從多角度思考問題。校方衷心希望同學及老師能以仁愛尊重的心，關懷社會事務；也以理性客觀的態度，與人溝通交流，共建一個海納百川，有容乃大的社會。

賴得鐘早前曾就事件解釋，稱6.12警民衝突異常激烈，他未知有否親友在場，擔心有人會在警方強大火力下受傷，一時情緒激動才作出過激言論。他承認，圖片或對6.12警民衝突中，依循警例運用公權力、維持公眾秩序的警員造成不安，及後已收回並刪除頭像。他對奉公守法維護法紀的警員及相關人士致歉，並承諾日後亦必謹言慎行，以免給予公眾及學生錯誤的印象。