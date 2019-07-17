【逃犯條例】兩次被問會否下台　鄭若驊：盼予時間空間續服務市民

由政府修訂《逃犯條例》所引發的政治風暴超過一個月仍未平息。即將到訪北京、有份主管修例事宜的律政司司長鄭若驊今日（17日）兩次被問及會否因修例處理不善而下台，她表示修例有可以做得更好的地方，希望有更多時間和空間為市民服務。至於由民間提出的，包括成立獨立調查委員會調查6.12警民衝突、完全撤回修例等5大訴求，她就指，需清楚知道，特首林鄭月娥早前已就5個訴求回應得很清楚，沒需要再回應，又指修例不會再啟動，沒需要在詞語的理解上糾纏。

律政司司長鄭若驊今日（17日）兩次被問及會否因修例處理不善而下台，她表示修例有可以做得更好的地方，希望有更多時間和空間為市民服務。（盧翊銘攝）

鄭若驊是自6月底出席立法會會議後，逾3周後首度會見傳媒。她表示，對近期的衝擊，大家可能感到痛心和不安，希望市民能夠將愛香港的心、為香港的心，以更好方法表達，同時放下歧見，坦承溝通，理性參與社會服務。

對於有否心理準備會被中央政府勸退，她表明是次訪京有具體議程需要討論，相信有關問責下台事宜不是訪京重點。她表示，自己有關注到民意調查中的評分和支持率急跌，明白市民對司長、局長有一定的要求，並重申希望市民給予更多時間和空間讓她努力為市民服務。

對於民間5大訴求，她就認為林鄭已經清晰回應，不需要再回應，又希望社會不要糾纏詞語，而要放下歧見，為香港做多少少，為香港再向前去做。

鄭若驊今日（17日）前往北京，將與司法部、外交部以及最高人民法院代表會面，商討有關內地與香港在解決法律爭議方面的合作。另外亦會參與「一帶一路」的聯席會議，她表示將會在會上報告相關建設的進展，律政司希望能夠在香港籌建創新及多元化的機構，以處理「一帶一路」相關爭議。

鄭若驊最後再次被問及會否問責下台，她沒有回應就離開。