【政圈風聲】副廣播處長升官「返娘家」　銷監局前專員接燙手山芋

政府面對反逃犯條例示威遍地開花，有不少示威者要求問責官員下台。問責官員及行政會議成員未及重組，一班首長級政務官則率先有所變動。 一向被視為燙手山芋、由政務官擔任的副廣播處長（特別職務）一職，原任的葉李杏怡（Sharon）本周升任運輸及房屋局副秘書長（運輸），並由食物及衞生局副秘書長（食物）、擔任首任一手住宅物業銷售監管局專員的馮建業（Eugene）平調接任。

原任副廣播處長（特別職務）的葉李杏怡（右）本周升任運輸及房屋局副秘書長（運輸）。（國泰航空）

港台在現時未有新大樓下，負責多條數碼及模擬頻道，工作繁重。原定負責處理新大樓興建等事宜的副廣播處長（發展）其實屬編外職位，由首長級第三級（D3）政務官擔任，早於5月到期，立法會人事編制委員會早前通過將職位延期3年，但財務委員會因衝擊下未及審議。消息指政府可以設立短期首長級編外職位，但通常不能逾半年，故此該職位要改名為副廣播處長（特別職務）。

葉李杏怡任內，曾傳出涉利用港台廣播大樓會議室安排日語教師為4人開辦私家日文班，遭內部調查，惟經調查後未有被懲處。她由2016年開始擔任該職位，至今約3年，屬正常調動。而她將升任D4的運輸及房屋局副秘書長（運輸），負責處理高鐵、港珠澳大橋、沙中線等陸上運輸基建。她其實與運房局淵源深甚，調任港台前擔任食水含鉛超標調查委員會秘書，亦曾為運房局副秘書長，負責航空交通，所以今次可算是「返回娘家」。

至於接任的馮建業，則曾任食衞局副秘書長，是首任銷監局專員，負責推行「九招十二式」規管發展商賣樓，而銷監局亦隸屬運房局，所以今次調動與運房局可以算是千絲萬縷。

商務及經濟發展局指，港台按政府既定的公務員政策及制度，開設副廣播處長（特別職務）編外職位以處理臨時職務。就新廣播大樓的規劃工作，港台繼續與有意共用聯用大樓的決策局／部門進行磋商，並會按既定機制推展新大樓工程。

接任的馮建業，則曾任食衞局副秘書長，是首任銷監局專員。（資料圖片）

另外，多個政務官位置亦有變動。剛從美國史丹福大學完成修讀一年制管理學理學碩士（Master of Science in Management）的律政司司長鄭若驊前政務助理、原任D2的李文成（Howard），返港後隨即升官，擔任D3職位的財經事務及庫務局副秘書長（庫務），主要處理政府提交立法會工務小組委員會項目，原位的劉震則於同一科升職，擔任D4職位的副秘書長（庫務），處理年度預算案、政府提交立法會財委會及人事編制小組委員會項目。而屬D3的旅遊事務副專員廖廣翔，則即將平調至財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），處理保險業及強積金等政策。

擔任兩任教育局局長吳克儉及楊潤雄政務助理、屬D2的余健強，逾3年多後即將平調至民政事務局首席助理秘書長（康樂及體育），處理啟德體育園建設。楊潤雄新的「大內總管」，是由曾處理大圍街市加裝冷氣的食物環境衞生署助理署長（街市特別職務）陳國衛平調接任。