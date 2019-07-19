【逃犯條例】鄭若驊訪京惹辭職下台傳聞　政府消息：一定錯

一場修訂《逃犯條例》風波，導致林鄭政府陷入管治危機，有官員或需問責下台的傳聞不絕於耳，在此敏感時刻，律政司司長鄭若驊日前突然赴京出席會議，令鄭快將掛冠的傳聞不逕而走，甚至一度傳出政府今日會有高層變動的公布。惟政府消息人士晚上表示，鄭若驊將要辭職的消息絕非真確。 律政司司長發言人回應查詢時亦表示，對於有傳聞指律政司司長提出請辭，司長澄清並無此事。

律政司司長鄭若驊赴京出席會議，政圈傳出她將會被中央勸退辭職的消息。（資料圖片／盧翊銘攝）

修訂《逃犯條例》風波越演越烈，除了令立法會和政府運作受到影響外，警民之間的矛盾亦漸趨激烈，政圈關注林鄭政府會如何拆解這場管治危機，官員引咎辭職會否是其中一道板斧。

鄭若驊本周三啟程前往北京，拜訪外交部、最高人民法院和司法部等中央部委，其後政圈開始猜測，她此行是被中央勸退辭職。然而，律政司發言人今日傍晚回應，澄清律政司司長絕無提出請辭，並重申會繼續專業地履行職務。

政圈關注林鄭會否為安撫民怨而「犧牲」鄭若驊。據接近北京的消息人士透露，對應否「保」鄭若驊一事，北京並無傾向性，目前主要看兩大因素：

（１）能否找到合適替補人選。消息指，當日林鄭物色律政司司長，很後期才找上鄭若驊，「反映林鄭可以問的人都問過了，現在突然之間，可以從哪裏變一個人選出來呢？」

（２）林鄭的個人意願。消息人士表示，應否留住鄭若驊，是戰術性問題，不是港獨、國家安全等的大是大非問題，北京不會勉強特首，始終交回給林鄭作最終定奪，而目前為止，林鄭似乎傾向保鄭若驊。

當然，在這兩大因素外，尚有一個骨節眼，就是未來的形勢發展。消息人士說，如果目前的惡劣局面一直無法扭轉，甚至有可能惡化的話，「為了大局，北京或會硬着頭皮。」