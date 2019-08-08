【逃犯條例】出動解放軍？劉兆佳：已到出手邊緣　呂秉權料機會細

《逃犯條例》修訂風波觸發多場警民衝突，社會氣氛緊張。繼前日（6日）國務院新聞辦就香港情況召開記者會，港澳辦和中聯辦昨日（7日）亦在深圳就香港局勢舉辦座談會，港澳辦主任張曉明在會上指香港正面臨回歸以來最嚴峻局面，又指修例事件已變質，帶有明顯的「顏色革命」特徵。有與會者更指張曉明在會上引述已故領導人鄧小平在1984年和1987年的講話，指若香港出現動亂，中央必定干預；此話令人猜想中央會否出動駐港解放軍平定亂局。 全國港澳研究會副會長劉兆佳《香港01》分析指，是次中央就香港問題的語調較之前更嚴厲，認為座談會主要發出兩個重要訊息：向「反中亂港」份子發出最嚴厲的警告，以及動員愛國愛港力量承擔穩定香港的責任。至於出動駐港解放軍的可能性，劉兆佳指香港目前局勢已到達中央「出手」的邊緣，形容距離中央出手「相當近」，張曉明引述鄧小平的講話，除了說明出兵無違反《基本法》和破壞「一國兩制」，亦說明鄧小平在設計「一國兩制」時，已預視有出兵的需要。 浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，會談上雖然提到鄧小平平亂講話和修例風波帶有「顏色革命」特徵，但中央對於在亂局過後成立獨立調查委員會的取態「愈來愈鬆」，反映中央就處理是次風波的手法是「軟硬兼施」。他認為中央並非單純以香港局勢和市面情況，決定是否出動駐港解放軍，而是以戰略高度考慮有關問題。他解釋，中國正面對中美貿易戰的困局，加上中國即將迎來建國七十周年、澳門回歸、台灣大選和2021年共產黨建黨100周年等大事，相信中央不會容許香港「出事」爆發流血鎮壓，故認為出動解放軍機會相對細。

劉兆佳指香港目前局勢已到達中央「出手」的邊緣。（資料圖片）

劉兆佳：中央向「反中亂港」份子發出最嚴厲的警告

劉兆佳指出，中央對修例風波取態和處理手法無大變，仍然認為香港內部和外部勢力利用是次風波搞亂香港，意圖奪取香港管治權，令香港成為中國國家安全的威脅和危險；他指出中央在是次座談會的語調更嚴厲，包括定性事件帶有「顏色革命」特徽，認為部分人意圖推翻中央對香港管治權和以「香港獨立」作為目標。故此，劉兆佳認為是次座談會主要發出兩個重要訊息，包括向「反中亂港」份子發出最嚴厲的警告，及動員愛國愛港力量承擔穩定香港的責任。

劉兆佳解釋，中央發出嚴厲警告旨在讓港人知道中央高度關注香港局勢，同時讓港人認清事實，不要以為中央在任何情況下也不會「出手」，同時讓港人不能低估中央解決是次困局的決心，不過即使中央可能「出手」，但中央目前仍是希望由特區政府和警隊平息「動亂」，中央予以大幅和強力支持。

張曉明引述鄧小平有關平亂的講話，是否意味中央會否出動駐港解放軍平亂？劉兆佳認為，香港目前局勢已到達中央「出手」的邊緣，形容距離中央出手「相當近」。他認為，張曉明引述鄧小平的講話，除了說明出動解放軍無違反《基本法》和破壞「一國兩制」，亦說明鄧小平在設計「一國兩制」時，已預視有出兵的需要，有先見之明，同時反映出動解放軍是「一國兩制」實踐時不可以避免的情況，強調出兵亦不會動搖香港資本主義的制度。

呂秉權認為中央已為出兵作好預備，但最終出兵機會相對低。（高仲明攝）

呂秉權：中央以戰略高度處理香港局勢



採訪中國新聞多年的呂秉權指出，張曉明提到修例事件帶有明顯的「顏色革命」特徵，反映中央對修例風波的定性有所改變，形容這些是對香港不好的訊號，但認為中央未有完全定性事件是百分百的「顏色革命」，反映中央未否定廣大民眾訴求，對民眾和示威者留有「迴轉餘地」。

與會者引述張曉明在會上指，現時成立獨立調查委員會非成熟時候。呂秉權指出，中央一直未有就成立獨立調查委員會「落閘」，張曉明的說法反映中央就調查事件的取態「愈來愈鬆」，甚至是間接「開綠燈」，只是認為當前並非調查事件的適當時機。

呂秉權認為，北京一直尋求解決香港問題的方法，但北京不會直接回應示威者的訴求，否則會予人中央向示威者「跪低」的觀感，故中央現時透過座談會等方法，收集商界、建制派對事件的看法和解決方法；因建制派對撤回修例、成立獨立調查委員會的取態與示威者相近，故即使中央和林鄭最終完全撤回修例和成立獨立調查委員會，亦只是「直線」回應建制派的訴求，而非「直線跪低」。

在「開綠燈」同時，座談會亦提到中央或「出手」，及鄧小平就出兵平亂的講話。呂秉權研判中央當前就香港局勢取態的是「軟硬兼施」，既「開綠燈」，同時亦要有足夠的震懾力。他認為，當前「軟」手法仍凌駕於「硬」手法。

至於出動解放軍的可能性，呂秉權認為中央已作好出兵預備，但出兵機會相當低。他分析指，中央並非單純以香港局勢和市面情況，作為是否出動駐港解放軍的考慮，而是從戰略高度考慮有關問題。他認為當前中國面對中美貿易戰的困局，美國剛把中國列作匯率操縱國，同時中國經濟下行壓力相當大，加上中國即將迎來建國七十周年、澳門回歸、國家主席習近平將南下「澳門」為下任澳門特首監誓、明年底的台灣總統大選，以及和2021年共產黨建黨20周年等大事，中央不會容許香港「出事」爆發流血鎮壓，故認為出動解放軍機會相對細。

他分析，解放軍「出手」的手段有很多，並非只有直接出兵平亂的選項，例如解放軍可透過中央駐港機構的駐守安排、在解放軍軍營外加強巡邏、與警方舉行聯合演習、提早輪換軍隊令市面出現軍車等手法，震懾港人，加上政府正透過大量行政手段，包括拒批准遊行示威舉行、「濫捕示威人士」等手法，令較激烈的衝擊減退。不過他直言，中央即使希望最遲在八月底至九月初平息修例風波，但亦「不會傻到相信以為單靠出兵就可以解決到問題」。

國務院港澳辦和中聯辦昨日（7日）在深圳就香港局勢舉辦座談會。（張浩維攝）