張達明刊文質疑警方執法為何無任委證　鄧炳強：切實可行下可展示

法律學者張達明在今日下午警方例行記者會之前，於facebook發文，希望澄清有關警務人員執法時需要出示委任證的規定。警務處副處長鄧炳強今日在記者會上，回應記者這項提問。

張達明（資料圖片）

張達明表示，他擔任監警會委員時，要處理李克強副總理訪港期間引發一連串投訴，其中一項投訴是要員保護組（簡稱G4）的警務人員在麗港城行使警權抬走投訴人時並沒有先出示委任證，當時警務處長亦同意所有警務人員（包括要員保護組）都必須遵守有關「警察通例」的規定。

普通法規定除實際環境不可行 拘捕前必須表露身份

張指，普通法清楚規定，即使警務人員有合理理由進行拘捕疑犯，除非當時的實際環境並不可行，否則警務人員都必須先表露警務人員身份，知會該疑犯會拘捕他，並清楚講出懷疑他犯了甚麼罪行，以讓該疑犯有機會提供解釋以釋除警務人員當初的懷疑，才決定是否應行使拘捕權。若果警務人員沒有按照這法律規定先知會疑犯便採取拘捕行動，即使本身他有合理理由進行拘捕，該拘捕亦會變得不合法，有關疑犯亦可以採用合理武力抗拒拘捕。

張達明質疑，警方在拘捕行動之前，是否有按照普通法表露警務人員身份。（資料圖片）

另外張達明指，為要貫徹法律面前人人平等的重要法治觀念，警隊明文規定的常規處理，就是若果有表面資料或證據顯示，有警務人員可能涉及違法的行為（例如毆打被拘捕的人士或妨礙司法公正），根據監警會條例處理的投訴便會暫停，而轉為由與被投訴人沒利益相連的警務人員以刑事調查方法處理。

換句話說，若市民報案指稱有人（無論是否警務人員）犯上刑事罪行，只要能提供足夠的基本證據，警方便應進行刑事調查，並非以投訴調查來處理。

張達明希望了解，是否現在是非常時期，所以警隊再不需要遵守有關的法律規定。

鄧炳強指有警員喬裝不同身份 詳情不便透露

鄧炳強在例行記者會上表示，有警務人員喬裝不同身份進行行動，但未有正面回答是否有警員扮示威者，強調有關行動時不會挑起事端，亦不會進行非法行為，由於涉及行動細節，詳請不方便透露。

鄧炳強表示，有關行動之中的警員在切實可行之下可以展示委任證，具體操作日後會再作檢討。