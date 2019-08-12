【區議會選舉】30素人組平台「自由系」　專業人士轟「無貢獻論」

《逃犯條例》修訂爭議一石擊起千重浪，長達兩個月的反修例運動令不少港人政治覺醒，甚至令不少政治素人決意出戰年底的區議會選舉，由建制派主導的18區區議會或因此變天。一群積極考慮出戰年底區議會選舉的政治素人透過互聯網，組織資源分享和宣傳平台「自由系」，現時有30名社區主任積極投入地區工作，當中不乏專業人士，包括科研公司老闆、藝術工作者、製作公司老闆，對於特首林鄭月娥日前少部分參與示威人士對社會無貢獻（They have no stake in the society）的言論，他們亦有感而發。 在荔景投入地區工作的著名木雕藝術家王天仁直指，自己是香港的納稅人，已交稅和差餉很多年。他批評林鄭毫無民意基礎，只要對中央和建制派唯命是從，便可擔任特首，直指連清潔工人亦比林鄭對社會有貢獻。 開設生物科技公司、在荃灣開展地區工作的謝旻澤則指，林鄭月娥的說法撕裂不同社會階層，直指：「林鄭講得出呢啲說話，又點可以做到特區首長？真係非常荒謬。」

反修例運動已持續兩個月，令不少政治素人決意出戰年底的區議會選舉。有30名積極考慮的政治素人和社區主任透過互聯網，組織資源分享和宣傳平台「自由系」，其中10名社區主任今天出席傳媒茶聚，交流地區工作和政局的看法。

今年40歲的王天仁是著名木雕藝術家，曾擔任《香港電台》節目《好想藝術》的主持。他早前在荔景開展地區工作，指出當區區議員偏重服務長者，而當區不少南亞裔人士、新移民、核心家庭亦需要獲照顧，故他希望透過參與地區工作，為社區帶來改變。王天仁育有一名4歲的女兒，他坦言對下一代的前景感到擔心和悲觀，擔心下一代將會面對一個更極權的政權，身為一名父親，希望為香港將來出一分力。

對於林鄭指少部分參與示威人士對社會無貢獻，更有支持修例的人士批評年輕人無交稅，故無資格反對修例。他指自己是香港的納稅人，已交稅和差餉很多年，林鄭的說法並不適用於他身上。他批評林鄭毫無民意基礎，只要對中央和建制派唯命是從，便可擔任特首，直指連清潔工人亦比林鄭對社會有貢獻。

有素人因「6.9」決意參政

在荃灣麗濤區開展地區工作的荃民互動謝旻澤，今年25歲，他開設生物科技公司。對於「無貢獻論」，他指自己身為年輕人亦不會批評老人家為「廢老」，「無貢獻論」撕裂不同社會階層，直指：「林鄭講得出嘅說話，又點可以做到特區首長？真係非常荒謬。」他說：「正如我唔會話老人家過時，雖然老人家有時講嘢唔係好有道理，但好多時說話都係經驗之談，都應該聽咗先，我哋唔應該『廢青前、廢老後』去稱呼各階層。」

30歲的製作公司老闆冼錦豪，兩周前亦開始在石硤尾區投身地區工作，他坦言在修例運動前不太關注政治，直至6.9遊行，為他帶來很大衝擊，使他開始思考是否可為民主運動出一分力。他指出，反對修例的人很多都是專業人士、「好有學識」，也是非常熱愛香港，遊行、示威只是希望為香港帶來改變，並非希望將香港推倒和破壞，「年輕人好多人唔敢有下一代，佢哋只想有更好嘅家庭，佢哋喺香港至少仲有三、四十年生活，年輕人係咪有破壞、無建設呢？」