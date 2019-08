【區議會選舉】30素人組平台「自由系」　專業人士轟「無貢獻論」

《逃犯條例》修訂爭議一石擊起千重浪,長達兩個月的反修例運動令不少港人政治覺醒,甚至令不少政治素人決意出戰年底的區議會選舉,由建制派主導的18區區議會或因此變天。一群積極考慮出戰年底區議會選舉的政治素人透過互聯網,組織資源分享和宣傳平台「自由系」,現時有30名社區主任積極投入地區工作,當中不乏專業人士,包括科研公司老闆、藝術工作者、製作公司老闆,對於特首林鄭月娥日前少部分參與示威人士對社會無貢獻(They have no stake in the society)的言論,他們亦有感而發。

在荔景投入地區工作的著名木雕藝術家王天仁直指,自己是香港的納稅人,已交稅和差餉很多年。他批評林鄭毫無民意基礎,只要對中央和建制派唯命是從,便可擔任特首,直指連清潔工人亦比林鄭對社會有貢獻。

開設生物科技公司、在荃灣開展地區工作的謝旻澤則指,林鄭月娥的說法撕裂不同社會階層,直指:「林鄭講得出呢啲說話,又點可以做到特區首長?真係非常荒謬。」