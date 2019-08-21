【逃犯條例】建制設報料熱線　處理校園欺凌　對象不限警員子女

前全國政協常委陳永棋成立校園欺凌關注組，設立熱線，讓開學後受欺凌的學生透過WhatsApp短訊形式報料，資料會轉交教育局跟進。陳永棋表示，成立關注組是因應近月社會緊張，撕裂嚴重，而熱線對象不限於警員子女。

陳永棋表示，成立關注組是因應近月社會緊張，撕裂嚴重，而熱線對象不限於警員子女。（彭毅詩攝）

關注組由陳永棋任召集人，副召集人有全國政協委員王惠貞，前全國人大代表楊耀忠、民建聯立法會議員張國鈞和民建聯黃大仙區議員譚美普。

陳永棋指，幾乎每種校園欺凌都會關注，然而「兩個學生仔搶粒糖食又打交」、「學生打交嗰啲唔係欺凌」則不會理會。

至於收到的個案如何處理，陳永棋表示會轉交教育局和學校，每一個案都會交出，而組織亦會尋找社會資源，幫助受欺凌學生，包括舉辦工作坊、聯絡心理學家支援等，同時收集各界對欺凌的意見，供政府參考。

但被問及會否向教育局轉交涉及的有學生參與示威的個案，陳永棋否認，稱只會處理欺凌，而資料只有關注組、教育局和學校可得到。

被問及聯盟會安排誰負責接收信息、他們又有否專業資格，關注組沒有交代清楚，陳永棋指團體部分人是義工，部分人是受薪。

另外，對於特首林鄭月娥提出成立溝通平台，陳永棋指支持香港政府，贊同林鄭意見好。