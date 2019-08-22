【逃犯條例】鄭若驊網誌談香港問題：透過對話而非暴力尋求共識

律政司司長鄭若驊今(22日)發表題為「推動國際法的發展」的網誌，提及可考慮用創新和多元化的解決爭議的概念處理香港目前的問題，她指香港人享有言論及表達自由之餘，亦必需尊重其他不同意見，透過對話而不是暴力來尋求共識，才能讓香港走出現時艱難的時刻，令社會回復安寧。

律政司司長鄭若驊今(22日)發表題為「推動國際法的發展」的網誌。（網誌截圖）

鄭若驊網誌內容提及在本月15及16日由亞洲國際法律研究院舉辦的國際法論壇，今年國際法論壇的焦點是針對現時國際形勢前景不明，各國有機會受到貿易爭端及政治問題影響，講者探討了這種混亂形勢的根本原因以及未來希望的基礎，參加者可藉著多角度的討論從而獲得啟發。

她在論壇上提到今年律政司與內地簽署的仲裁程序保全安排，以及在CEPA下的投資協議，鄭若驊認為調解為解決爭議的途徑，當局會善用在調解方面的優勢，加強服務香港和國際社會。並建議在「一帶一路」倡議下，設立一個透過各方協作、具公信力和尊重文化多樣性的機構處理爭端。

文章最後講述，「我們也可以考慮用創新和多元化的解決爭議的概念處理香港目前的問題」，她指香港人享有言論及表達自由之餘，亦必需尊重其他不同意見，透過對話而不是暴力來尋求共識，才能讓香港走出現時艱難的時刻，令社會回復安寧。