【逃犯條例】鄭若驊母校校友發公開信　冀老師守護良知

律政司司長鄭若驊的母校嘉諾撒聖瑪利書院有學生組成反修例關注組，於昨日(2日)開學日在校門外派發黑色口罩及染紅紙巾，呼應罷課行動；惟學生向記者表示，校方沒收她們部分物資，要求戴上黑色口罩的學生換上普通口罩，更有指若學生不除黑口罩將被記過。 該校校友向校長及全體老師發公開信，表明校方無權搜查個人物品，懇請校方尊重個人私隱顧及同學感受，「我們深愛母校，不欲聖瑪利變成失去互信的地方，對於年輕的師妹昨天上午受到如此無禮對待，深表遺憾。」他們希望校方能跟進事件，貫徹對罷課酌情處理的做法，並重申老師與學生應彼此尊重、體恤及包容，不要對個別同學作出壓迫。

嘉諾撒聖瑪利書院反修例關注組，今早在校門外派發黑色口罩及染紅紙巾，呼應今日的罷課行動。有老師曾向參與行動學生表示，不要妨礙其他同學的自由。（梁鵬威攝）

信中提及，昨日參與罷課的同學一進校門，即遭老師檢查背包，沒收其個人用品及物資，更有男老師涉多次呼喝同學，自行搜索學生背囊，甚至出言威嚇戴黑色口罩的同學。

對於網上有流傳老師刪改同學在民主牆的便利貼，校友認為若事情屬實對深感失望，強調母校是一個尊重不同意見和立場的地方，持有各種意見的老師和同學均有權於校園的連儂牆張貼自己感想。「然而，溝通需要在互相尊重的前提下進行，我們絕對不能接受刪改或貶低他人意見的行為。」他們呼籲老師以身作則、適當處理情緒、並保持專業，尊重同學意見。

嘉諾撒聖瑪利書院校友向校長及全體老師發聯署及公開信，至今已接獲逾千名簽署。

校友同時希望校方能以書面確保不會對參與罷課同學進行任何處分，確保不會向教育局或其他政府部門提交罷課學生的人數、名單或其他個人資料。「我們不願母校變成溫室或象牙塔，但我們期望，在這紛亂的時勢下，母校對於師妹們而言是一個免於恐懼、沒有標籤的地方。」

「她們年少，但年少不代表無知或氣盛」，信中提及其師妹在籌備罷課的過程中展現出讓人佩服的膽識、靈動及組織力，令他們引以為傲。「這是一個艱難的時刻，我們面對的是前所未有的挑戰。」校友希望校方及各位老師一如既往地愛護學生、守護良知，與學生及家長攜手合作，共度難關，而他們將繼續作母校堅實的後盾。