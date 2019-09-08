【逃犯條例】默克爾訪華冀香港和平解決　環時：一句話有何影響？

逃犯條例修訂引起連場示威，部份演變成激烈衝突。德國總統默克爾（Angela Merkel）上周五（6日）訪華，與國務院總統李克強會談，認為需要和平解決香港問題。 官方媒體《環球時報》其後發表社評，表示「默克爾在中國就香港問題說一句話，能產生甚麼麼實際影響嗎？」

李克強稱中國希望香港避免動盪

默克爾上周五與李克強談及香港，呼籲要竭盡所能避免暴力，指在一國兩制原則上及1984年所簽訂的協議，基本法保障香港公民自由權益，而協議仍然生效。她認為，通過政治對話，問題才能解決。

而李克強回應指，香港過去幾個星期，一直受到示威活動影響，中國希望香港避免出現動盪。

環時批德國精英只是應聲蟲

《環球時報》社評表示，德國一些媒體和政客在默克爾訪華之前，要求她向中方談論香港問題，指出他們表示，為了香港問題向中國施壓，犧牲一些德國經濟利益是值得的。

社評指這些德國政客和媒體「虛偽透頂」，指中國嚴格尊重香港的高度自治，又指香港至今沒有人死亡，香港警察的克制是絕大部份西方社會警察做不到。社評又稱德國政治、輿論精英像是美國主導的西方輿論的應聲蟲，沒有獨立思考能力，是人云亦云的淺薄之徒。

稱默克爾只是向輿論交差

《環球時報》反問：「默克爾在中國香港問題說一兩句話，能產生甚麼影響嗎？香港事務是中國內政，中國會聽一位外國領導人告訴我們該怎麼做嗎？」稱德國政客和媒體太高估外國領導人表態的意義，嚴重脫離現實，忘記甚麼樣的中德關係對德國人民最重要，沒理解互相尊重是中德關係建設性發展的前提。

社評稱，默克爾提及香港問題，只是給德國和西方方輿論交差。