民建聯倡引條例收地建公屋　年初曾投反對票　今日打倒昨日的我？

距離《施政報告》發表尚餘一個多月，民建聯今日高調建議政府引用《收回土地條例》，大量收地興建公營房屋，解決公共房屋供不應求的缺口。不過，有民主派議員質疑，民建聯此時提出收地建議是為了挽救年底區議會選舉選情，並指該黨在年初立法會的一項「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」的議員動議中投下反對票，批評是「打倒昨日的我」。

民建聯李慧琼、柯創盛當時就動議投反對票，劉國勳則沒投票。

香港房屋短缺問題嚴重，民建聯近日大張旗鼓促請政府在新界新發展區引用《土地收回條例》，增加中短期土地供應，用作興建公營房屋，以縮短公屋輪候時間，並在報章大賣廣告推銷。人民力量立法會議員陳志全則在fb批評，民建聯的議員年初在立法會大會一項「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」的議員動議投下反對票，質疑該黨是「打倒昨日的我」。

該項無約束力議案由民主黨議員涂謹申提出，內容是由於建屋土地供應不足，預計短中期的公營房屋供應未能符合預期目標，促請政府採取多項措施增加短中期的公營房屋供應。

措施包括：

(一)引用《收回土地條例》大量收回新界的棕地及閒置農地，以開拓新發展區作建屋用途；

(二) 全面收回粉嶺高爾夫球場的172公頃土地，用作發展房屋及相關配套設施；

(三) 研究將預留作香港迪士尼樂園第二期發展的用地，改作發展公營房屋；

(四) 與中央政府協商，將香港部分閒置或使用率偏低的軍事用地釋放作房屋發展用途；

(五) 落實香港房屋委員會加入香港房屋協會的「未補價資助出售房屋--出租計劃」，並就計劃與香港房屋協會商討，容許業主與政府在按比例分享租金收入的情況下，出租整個單位；

(六) 制訂高齡公共屋邨重建計劃，盡快重建部分有較多剩餘地積比率的高齡公共屋邨，以增加公營房屋單位的供應；及

(七) 將市區重建局收回的土地用作發展資助房屋 (例如「港人首置上車盤」)。

一直主打房屋議題的柯創盛曾指，香港沒有多餘的時間和空間去任性，沒有時間糾纏在一些不是選項的選擇，其中一項便是軍事用地，故民建聯不會支持該議案。（資料圖片／盧翊銘攝）

翻查當日的發言紀錄，14名民建聯議員當中，只有負責房屋事務的柯創盛曾在會上發言。他稱，香港當前不僅面對土地短缺的問題，而是非常急，若果用原議案用的長策來推算，單是未來10年，本港所欠缺的公營房屋土地，是涉及78000個單位的土地，故民建聯認為政府應以多管齊下的方式增加土地供應，不應該放棄任何一項獲得公眾支持的土地選項。民建聯認為，土地供應專責小組提出的「發展棕地」及「利用私人農地儲備」的覓地選項，是有效增加土地供應的方法。柯創盛當時說，「發展棕地」及「利用私人農地儲備」只是一個起步，關鍵在於政府何時推出相關政策配套落實發展。

柯創盛：現實有限制 可考慮公私營合作方式

柯創盛又說，以古洞北和粉嶺北為例，由提出、規劃研究、落實撥款到安置政策，前後花了約20年，但到今天為止都未能收回一幅土地，質疑是否能增加短中長期供應。他續指，既然有現實上的限制，政府應從多方面考慮，包括該黨倡議的公私營合作方式，可減少收地發展的時間，在較短時間內增加房屋供應。他又說，香港沒有多餘的時間和空間去任性，沒有時間糾纏在一些不是選項的選擇，其中一項便是軍事用地，故民建聯不會支持該議案。

該議案最後在24名議員支持，29名議員反對及8名議員棄權下遭否決。翻查投票紀錄，今天開記者會的民建聯李慧琼、柯創盛當時就動議投反對票，劉國勳則沒投票。

尹兆堅引用民建聯多名議員的專欄文章及立法會投票紀錄，質疑對方就引用條例上「轉軚」。（吳倬安攝）

尹兆堅：民建聯試圖挽回區議會選情

民主黨尹兆堅則引用民建聯多名議員的專欄文章及立法會投票紀錄，質疑對方就引用條例上「轉軚」。他引述陳克勤曾指引用《收回土地條例》將所有私人農地收回，會造成兩大問題，包括把所有收回的土地建公屋，無助穩定私人市場的樓價和租金，同時強制收回土地難免導致冗長的法律程序，令市民上樓遙遙無期，最終得不償失。

尹兆堅形容「民建聯轉軚，一定有古怪」，認為政府和民建聯近期不斷「放風」和「大合唱」，試圖以民生手段挽救建制派年底區選選情，形容建制派的意圖昭然若揭。

尹擔心林鄭今次只是小規模「整色整水」，並非從根本改變土地供應的大政策方向。尹兆堅認為，政府必須顯示引用條例是長期的政策轉變，故政府必須中止明日大嶼及被指官商勾結的公私營合作，全面改以「新發展區模式」(即由政府全面收回發展區內土地，規劃新市鎮)，並引用條例收回土地發展公營房屋。

尹兆堅又指，根據推算，未來10年預計短缺約80,000個公營房屋單位，需要至少收回300公頃的農地，才能填補當前的缺口。

他強調民生手段無法解決政治問題，「呢啲（增加土地供應）唔係益市民，而係本身欠市民，（建制派）崩盤、死到臨頭，林鄭先肯放少少出嚟」，又指五大訴求中，政府只回應了一項，認為若政府以為自己已展誠意，是患上「政治幼稚病」。

本土研究社：民建聯非無條件支持引用《土地收回條例》

此外，本土研究社亦提出質疑，指民建聯於８月發表的增加土地供應建議，當中其中一個建議，是促請當局盡快公佈「土地共享先導計劃」詳情，並透過建立高透明度及具公信力的公私合作機制消除「官商勾結」的疑慮。在利用私人發展商土地發展的項目，其公私營房屋比例應定於7:3左右；若合適的土地無法透過公私合作落實，當局應引用《收回土地條例》收地自行發展。本土研究社認為，民建聯並非無條件地支持引用《土地收回條例》收地。