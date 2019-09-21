【連儂牆】馬鞍山撕紙中年男疑被剃頭　報稱遭不明液體淋潑

721元朗事件當日曾與白衣人握手的立法會議員何君堯，今日（21日）發起「清潔香港」行動，號召在多區清拆由反修例示威者建立的「連儂牆」。網上流傳一張照片顯示，一名男子懷疑在馬鞍山「撕紙」期間，被人剃去頭髮。 警方回應查詢時並無提及該男子是否曾被剃頭髮，指該男子與妻子曾與人爭執，兩人報稱被襲擊，該男子則被不明液體淋潑，兩人之後被送往威爾斯親王醫院治理，警方指案件涉及一男一女，暫未有人被捕。

一名男子在新港城中心坐下，以手掩眼，有網民指他被剃去頭髮。（網上圖片）

馬鞍山是何君堯發起的「清潔香港」地點之一，網上流傳的照片顯示，一名頭髮半禿的男子在新港城中心坐下，以手掩眼，一名女子則在他身前保護，有網民指該男子撕掉「連儂牆」文宣期間，被人剃去頭髮，之後在地上痛哭。

警方指，兩夫婦分別是57歲蔡姓男子和58歲李姓女子，據報，兩人在上址期間，懷疑與一男一女因瑣事爭執，期間被他們以手襲擊及懷疑被一名男子以不明液體淋潑。李姓女子其後發現一部價值1,100元手提電話不見，懷疑被另一名涉案的女子盜去。

警察接報到場，經初步調查，案件列普通襲擊及盜竊，交由沙田警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。兩夫婦報稱不適，清醒送往威爾斯親王醫院治理。

警方指，男疑犯年約25歲，身高約1.7至1.8米，中等身材，蓄短黑髮，案發時身穿黑色上衣，女疑犯則年約20至25歲，身高約1.6米，瘦身材，蓄長髮，案發時戴黑色框眼鏡，身穿白色上衣。