【逃犯條例】612人道支援基金累存逾8千萬　過去三周獲捐近千萬元

逃犯條例風波爆發後，「612人道支援基金」成立，近日被部分人士質疑籌集了數千萬元，卻至今支出不多。基金為此公布最新帳目，澄清資金運用情況，總體而言至今累積籌得8千3百多萬元，已跟進了820個案，包括382名被捕人士，共支出513萬元。

一個月前公布已批款項191.5萬元​ 跟進個案530宗

612人道支援基金最新公布，截至9月20日，總籌款金額約8,371.9萬元，已支出款項約513萬元，跟進個案總數為820宗。

而對上一次公布是截至8月28日，基金籌得約7,428萬元，已批出款項約191.5萬元，跟進個案總數為530宗。兩次公布相距約三個星期，捐款多了943萬元，即平均每星期都增加逾300萬元捐款，潛力驚人。

兩個數據公布之間，發生了遍及上環至天后的「831遊行」、9月7日機場「和你塞」示威、9月8日香港人權與民主法案遊行，9月15日港島遊行，以及多次衝擊港鐵站與警署等事件。

反對逃犯條例修訂示威未有停止，612人道支援基金最新跟進個案上升至820宗。（612人道支援基金facebook）

截至9月20日，基金支援被捕人士382人次，被告人士103人次，非被捕被告求助335人次，醫療支援143人次，心理輔導或社工支援71人次，緊急經濟援助255人次。

此外，612人道支援基金最近工作受到部份人士質疑，因此發出澄清。

616遊行團體助籌款 因此分擔音響開支

聲明。基金指，在8月28日工作報告之中，有一項「616遊行及籌款音響開支」，由於當日遊行之中，各民間團體設街站為基金籌款，因此相對地基金亦同意分擔616遊行的部份開支，即大會租用音響及舞台器材的費用，合共約21.87萬元。

另外，基金的人道支援工作亦包括提供法律意見，例如舉辦法律講座，而基金同意為6月23日立法會法律講座提供音響開支共2.83萬元。

醫療費用實報實銷 遇困難亦會預支

至於提供醫療費用支援，基金指出做法主要是由傷者提供單據，實報實銷。同時有不少個案因事主手頭資金不足，因此基金按事主需要彈性處理，方法包括向事主預支醫療費用，或按事主意願，請社工或註冊護士義務陪伴看醫生，並由基金支付相關費用。

612人道支援基金表示，基金正忙於處理大量被捕者個案，包括提供緊急經濟援助、安排醫療及情緒支援等，並指出基金服務包括借保釋金、法律費用、醫療費用、情緒支援及緊急經濟援助。