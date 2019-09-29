【9.29遊行】朱凱廸遭防暴警直射胡椒噴霧　葉榮吸入催淚彈感不適

有網民今（29日）發起名為「929全球反極權大遊行」的行動，原計劃由銅鑼灣SOGO外起步，遊行至金鐘政府總部。下午一時多，大批警員於SOGO外截查身穿黑衣市民。其後防暴警察到場戒備，一度與市民對峙，警方拿出警棍及胡椒噴霧指向現場人士，並在SOGO外發射多枚催淚彈，多名市民感不適需急救員協助清洗。 民主派立法會議員朱凱廸當時向警員了解有市民被截查的情況，期間一名防暴警員懷疑在未有警告下，突然近距離正面向朱凱廸施放胡椒噴霧，直擊其面，朱馬上本能反應避免，惟仍「中椒」，及後另一警員持礦泉水希望上前幫朱凱廸清洗，但遭另一警員阻止。朱凱廸其後於facebook寫道，「唔好意思，中左椒，在安全地方抖緊。差佬好顛，大家小心」。

沙田區議員葉榮吸收催淚彈後感不適，需要現場急救員協助清洗。（鄭子峰攝）

大批市民下午約2時在銅鑼灣祟光百貨對出一帶聚集，警員在SOGO外制服至少兩名市民，大批在場市民起哄。有在場人士要求「放人」，亦有人向警方掉雜物等，警察其後即舉起橙旗，然後最少7次發射催淚彈，及後短時間內再發放另一輪催淚彈。

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多名未有佩戴防毒面具的市民及記者感不適，隨即爭相走避。其中沙田區議員葉榮亦在現場，乘坐輪椅、僅戴上黑色普通口罩的他吸入催淚彈後不適，需要由現場急救員協助清洗。

民主派立法會議員朱凱廸在現場向警員了解市民被截查情況，與警員理論期間，一名防暴警員懷疑在未有警告下，近距離向朱凱廸的面部施放胡椒噴霧，朱本能反應地馬上將面別開惟仍「中椒」。朱凱廸其後於facebook寫道，「唔好意思，中左椒，在安全地方抖緊。差佬好顛，大家小心」。