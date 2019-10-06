數百人商場同讀《香港臨時政府宣言》　葛珮帆：不智又無意義

反對修訂《逃犯條例》示威持續四個月，示威者的暴力不斷升級同時，港獨思潮也日漲。「光復香港 時代革命」成了這場運動口號，7月21日晚示威者圍堵中聯辦時塗污國徽，聲言要成立「臨時立法會」，被視為「港獨」升級行為，挑戰中央政府底線。 近日有人發表《香港臨時政府宣言》，提出所有問責官員下台、解散立法會，由「香港臨時政府」管轄，直至普選行政長官及全部立法會議員，「臨時立法會」再次出現。上周五（4日）遍地開花示威中，都有三數個蒙面示威者在集結場合讀出宣言全文，但在同一晚，就有數百人在一個商場集體朗讀全文，事件引起關注。 這份宣言是新一浪「港獨」行動？全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，香港社會主流不會接受，連非建制派陣營都不會和應。民建聯立法會議員葛珮帆認為，數百人一同誦讀該份宣言是危險又不智，恐對爭取民主自由帶來巨大反效果。

林鄭月娥（前中）上周五率領三司十三局召開記者會，公布實施《禁蒙面規例》。(資料圖片/盧翊銘攝)

宣言分為兩部分

《香港臨時政府宣言》分為兩部分。第一部分解釋推翻現政府原因，指「今香港特別行政區政府已然不為香港人民所立、所治、所享」，因此要成立「香港臨時政府」，以「始建立法律及政府以保障自身及他人之權」。宣言指港府受到內地及中共所控制，「對香港人民的訴求視若無睹」，制定《禁蒙面法》屬不理民意，政府已然失去人民認可及授權，故宣布港府失去其合法性，行政長官，各司、局長立即失去其職位所賦予之權。

第二部分則是交待「臨時政府」之後五年內需進行的工作，總共有七項，包括停止2018年起生效的法例，落實全民提名及普選政府之體制及政府首長，以及解散立法會，選舉臨時立法會，並於一年內重選，70席全部按五區地區選出，惟沒有寫是「直選」。

上周五晚數百人在馬鞍山一個商場，一同朗讀《香港臨時政府宣言》。（網上影片截圖）

《宣言》提及反對政府制定《禁蒙面法》，可見是在特首林鄭月娥上周五（4日）公布推出《禁蒙面法》同日才出現。當日示威遍地開花，在多個示威及集會地點，都有蒙面示威者在場朗讀《宣言》全文；但論最大型一宗，要數當晚有數百人、甚或上千人，一同在馬鞍山一個商場，看着手機，花5分鐘完成讀畢全文。

上周五晚有示威在示威場地，讀出《香港臨時政府宣言》全文。（城大編委影片截圖）

劉兆佳：宣言不為社會主流所接受

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受查詢時表示，示威者已經並非首次宣讀類似的宣言，在7月示威者包圍中聯辦和塗污國徽的時間，就有人在門外朗讀宣言，當中亦包括要求成立臨時立法會等，劉更不排除今次在商場帶頭朗讀的是同一群人所為。

劉兆佳說，示威者在中聯辦外讀宣言，中央對此並沒有太大反應，而是強烈譴責塗污國徽是公然挑戰中央權威。他認為，中央已把整場運動定性為顏色革命，當中示威者所作出的行為，包括叫「光復香港，時代革命」的口號，唱《願榮光歸香港》歌曲等，對中央而言已包含「港獨」意味。相對之言，朗讀這些所謂的宣言，影響力不大。

劉兆佳又認為，臨時政府宣言不為香港社會主流所接受，連非建制派的陣營都不會和應。他指出，大部分香港人都明白中央仇恨「港獨」，故即使心底裡支持「港獨」，在言語和行動上都不會「講得咁白」。他相信要求成立臨時政府不會成為社會主流，因目前市民生活在仇恨和恐懼之中，大眾不想走到成立新政府這一步。

葛珮帆：不少人對政治訴求過分浪漫化

民建聯立法會議員葛珮帆表示，市民在多區宣讀所謂的「香港獨立宣言」，是危險又不智的行為。她認為香港不可能獨立，這是鐵一般的事實，任何鼓吹港獨的行為都是無意義的，但就會刺激中央的神經、加深中港之間的不信任，對一國兩制只會有害無益，亦只會對爭取民主自由帶來巨大反效果。

葛又稱，留意到現時社會上有不少人對政治訴求過分浪漫化，「當遊戲咁玩」，完全不顧現實，甚至揚言把整個香港「攬炒」，「這種想法好幼稚，不僅爭取不到他們想要的東西，更加會害死香港。」