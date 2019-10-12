【逃犯條例】挑戰48小時靜坐　銀髮族：老婆擔心　「實習」被拘留

在反修例運動中，不少參加者都帶年輕的面孔。然而，上年紀的「銀髮族」亦嘗試以和理非方式參與其中，今日（12日）下午發起在警總外靜坐48小時，抗議警方涉嫌「濫權」和「濫捕」。 有經歷過六七暴動的伯伯分享當時的經歷，嘆當時防暴警察不如現在般竭力追捕，「看更開門畀我哋入去，成班𡃁仔，閂埋門就冇事，如果到今時今日，防暴分分鐘鐘走入去。」 不反對通知書欠奉，縱然面對被捕風險，這位伯伯打趣將靜坐當成「實習」，預備被拘留48小時，因為他不捨得年輕一代，「因為我哋唔走出嚟呢，班小朋友好似孤身上路」。

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靜坐在下午2點開始，人數僅約半百，年屆70的鄭先生就是這先頭部隊之一。鄭先生身穿黃色上衣，坐著自備的布質摺椅，他選擇挑戰連續靜坐48小時，黑背囊已備蛋糕、水、毛巾和雨褸。

「我老婆擔心緊，佢啱啱Whatsapp咗我，叫我「小心啲、小心啲」。」

鄭先生選擇挑戰連續靜坐48小時，已自備食物及水。(羅國輝攝)

今次的靜坐並無申請不反對通知書，警方有可能拘捕他們，儘管發起人在現場提醒其他「老友記」要自己衡量風險，但鄭先生在內的銀髮族都希望以行動支持年輕人。

「因為我哋唔走出嚟呢，班小朋友好似孤身上路，我哋有啲老人家走出嚟叫做支持，如果我哋都支持唔到呢，我都唔知點，我好悲哀、好悲傷。」

六七暴動是部分銀髮族的童年往事，鄭先生亦然，當時正值十多歲的他亦有上街，對比當年被警察追捕的經歷，他感到今日警察的執法更主動。

鄭先生的太太對他出來靜坐表示擔心。(羅國輝攝)

「吉祥酒樓係旺角砵蘭街，真係救咗我一命，被防暴警察追，看更開門畀我哋入去，成班𡃁仔，閂埋門就冇事，如果到今時今日，防暴分分鐘鐘走入去。」

除了六七，鄭先生亦經歷過六四，當時「晚晚瞓唔到」，換轉今日的社會動盪中，鄭先生同樣難以安枕，他認同年輕人犯法後要依法處理，但不能挨打，「無理由10個、8個差人打一個小朋友，我覺得好唔舒服。」

至於想政府如何解決問題，鄭先生慨嘆：「一百萬（人）又聽唔到，二百萬（人）又聽唔到，對話會得百零二百人，訪問咗三十幾人，有廿幾人鬧佢都冇件事，隔幾日佢仲整個蒙面法出嚟，你話係咪火都嚟埋？」

他都覺得靜坐很大可能徒然，亦已預備被捕，靜坐48小時當作為被拘留48小時「實習」一下。

「我係高危嘅老人家，唔知挨得幾耐。」