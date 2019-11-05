張建宗：區選後舉行第二輪公開對話　對公務員參與示威被捕感遺憾

特首林鄭月娥9月底舉行首場社區對話後，一直未公布何時再舉行，署理特首張建宗今（5日）主持行政會議前表示，政府會繼續推動公開對話，期望在區議會選舉後籌備第二輪公開對話，政府亦一直有與社會人士進行閉門的深度對話，官員亦會落區了解民情。

張建宗表示，將於區選後舉行第二輛公開對話。（歐嘉樂攝）

澄清被捕示威者非政務司辦員工

張建宗指出，政府會分三階段進行對話，第一是11月24日區選後再舉行公開對話；第二是希望可以與不同立場的人進行閉門、深入的對話，人數大約十至二十人，他指出因為政府考慮到有些市民不希望公開身份，因此希望透過閉門會議，聆聽各界聲音；第三是司局長會落區與民間組織直接對話，希望三管齊下解決目前困境。

另外，警方日前拘捕一名姓譚（24歲）的政務司司長辦公室男助理文書主任，涉嫌在旺角參與非法集會。張建宗澄清，被捕者是禮賓處員工，並非其私人辦公室職員，只是政務司司長辦公室轄下的部門，政府很多部門都隸屬政務司辦公室，如行政署、禮賓處等。

他說市民對公務員有期望，希望他們盡忠職守以服務市民為己任，過去好幾個月，有小部分公務員因參與示威活動被捕，他對此感到遺憾。



至於公務員可否參與集會，張建宗說，公務員首要是服務社會，要支持政府政策，公餘時間可以參與宗教之類的集會活動，但如果參與政治集會活動，取向就要小心，因為公務員不能與政府對著幹，需要政治中立、不偏不倚。