【區議會選舉】候選人是甚麼人？　有補習名師、養生導師......

區議會選舉將於本月24日舉行，各候選人宣傳工作亦進入白熱化階段。候選人本身職業為不少選民關注的因素，《香港01》統計候選人報稱的職業後發現，今屆選舉1,090名候選人中，有逾300人報稱是現任區議員；另亦有逾130名候選人報稱是社區主任或社區幹事等，為第2名最多候選人報稱的職業。 除了上述職業外，亦有不少候選人所報稱的職業較為特別，如挑戰土瓜灣北的前立法會議員梁國雄，他報稱職業為「被褫奪議員資格的立法會議員」；亦有候選人報稱為「地區工作抗爭者」、「補習名師」等。

▼部份候選人職業簡介▼

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10多名立法會議員參選 報稱學生及退休人士各約10人

根據《區議會選舉活動建議指引》，候選人可在提名表格內選擇是否公開其職業。《香港01》統計發現，今屆有逾370名現任區議員競逐連任，其次有135名候選人報稱是社區主任或相關職業，如地區工作、社區幹事等；另有約180名候選人沒有提供職業。

今屆區議會選舉中，亦有十多名現屆立法會議員參選，包括挑戰元朗區八鄉南的立法會議員朱凱廸、於九龍城區土瓜灣北競逐連任的民建聯主席李慧琼等。另外值得一提的是今屆候選人中，報稱為學生及退休人士的人數相若，各約為10人，反映年輕人及年長人士亦同樣積極參選。

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根據《區議會選舉活動建議指引》，候選人在提名表格內可選擇是否公開其職業。（資料圖片／羅君豪攝）

長毛報稱「被褫奪議員資格的立法會議員」

除了上述職業外，今屆有不少候選人的職業較為特別，最搶眼莫過於是挑戰李慧琼連任的「長毛」梁國雄，他報稱其職業為「被褫奪議員資格的立法會議員」；而參選大埔區林村谷、有「機場大叔」之稱的陳振哲就報稱為禮儀學院院長，即與殯儀業有關。另外參選九龍城區太子的譚杰文就報稱為「地區工作抗爭者」。

今屆候選人中，亦有以全職爸爸等職業參選，如參選元朗區新田的徐啓龍就報稱為「全職爸爸、同聲傳譯員」；而元朗區洪福的候選人潘茜甄就報稱為家庭主婦。有數名候選人報稱的職業為補習老師，惟於觀塘區安達參選的李承璋就報稱為「補習名師」。另外，於東區丹拿參選的曾卓兒就報稱為「養生導師」這項較罕見的工作。

鍾劍華認為，區議會「專職化」對市民而言是好事。（資料圖片）

學者：區議會「專職化」對市民而言是好事

對於不少候選人報稱社區主任，理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華就指區議會「專職化」的趨勢近十多年已出現，不少政黨「養住」全職社區主任，再出選區議會，當中建制政黨較多採取這方法。他認為此現象對市民而言是好事，「有事嘅時候市民都可以易啲搵到區議員」。

八鄉南候選人亦有黎永添，及同屬朱凱迪團隊的徐卓然。元朗區新田候選人包括文貴旗、周振勤、文富穩。元朗區洪福候選人亦包括陳樹暉及徐君紹。觀塘區安達候選人亦包括劉伯遠、蕭浩然、許有為。東區丹拿候選人亦包括鄭達鴻。大埔區林村谷候選人亦包括陳灶良。九龍城區太子候選人亦包括丁健華及黃國桐。