【專訪】陷囹圄163天　邵家臻助維權受壓：懲教最怕囚友有盼望

2014年，一場以公民抗命為綱領的佔領運動，令社福界立法會議員邵家臻被判囚8個月。身陷囹圄的163日，邵家臻形容囚犯在獄中被懲教員當成「啡色Object」，他曾為囚友爭褔利、解疑難，惟在出獄前的兩個月，囚友因他為囚犯維權而受壓，不敢再與他說話，他概嘆懲教署「好怕囚友有Hope（盼望）、好怕佢地相信改變。」 2019年，出現了另一場波瀾壯闊的民主運動，邵家臻只能在獄中靠報紙或電視了解反修例運動發展，當他在羈留病房目睹4月28日13萬人遊行的盛況，邵家臻頓時哭成淚人；曾因無法參與運動感無力、難過，邵家臻想通後認為：「我哋坐監公民抗命都係一種力量，都係同外面嘅運動呼應。」 因入獄逾三個月，邵家臻來屆無法角逐連任立法會議員，他會如何渡過餘下11個月的代議士生涯？民主派在議會內又能擔當甚麼角色？邵家臻直言，民主派除了在議會內抗爭，議事空間非常窄，「如果嗰句係『是你告訴我和平示威沒用』，議會內就係『是你告訴我議事論事沒用』。」 （囚中人系列之三）

邵家臻明顯消瘦了不少，他出獄時稱自己的體重降至77.7公斤。（高仲明攝）

為囚友成功爭取手搖扇 惟嘆「呢種成功其實好失敗」

相隔五個多月，記者與邵家臻再次相約於立法會1019室訪問，邵家臻明顯消瘦不少，換上新眼鏡，一身黑色裝束，精神已較剛出獄時飽滿。在鐵窗的163天，邵家臻稱，在入獄前不斷想像獄中生活，以為自己已有不少心理準備，但真實與他想像始終有距離。由荔枝角「臭格」、羈留病房，再到赤柱監獄，每處都要適應、忍耐。

獄中飲食問題固然難捱，夏天的悶熱侷促更是每分每秒地纏繞他。每晚回到監倉，邵家臻第一件事是脫掉身上所有衣服，然後平躺地下，有時他會倒水在地上，希望變得清涼好讓他入眠。不過這百多天，邵家臻幾乎每夜都是徹夜難睡，倘凌晨醒了後能夠再入睡，已是值得慶幸的一夜，不然凌晨醒了只能「眼光光等天光」，每日都是這樣捱過，他引述囚友形容他們儼如「蒸籠入面的小籠包」。

入獄後，邵家臻曾向懲教署爭取小型電風扇，但最後得到的，只是一把價值兩元的手搖扇，扇上印有囚犯編號，他一直保留至今。對邵家臻而言，這把扇難以接受，但囚友卻珍惜不已，囚友向他說：「阿臻你喺到先有（爭取到手搖扇） 」，因他們爭取多年也不獲懲教署回應，邵家臻不禁慨嘆，「呢種成功其實好失敗」。

邵家臻形容，懲教署職員只會視囚犯為「啡色Object」，「叫你行就行、企就企」，突然無端大叫「413100（獄中編號）着番衫、行」，但身處何方、所為何事完全不會交代，「好難適應我明明係一個人，我知道坐監要被監管，但我唔知道要將我非人化到一個地步係咁。」

「當我哋被視為死物之後，其實佢哋（懲教）所有嘢都唔會為你着想。」 邵家臻

邵家臻指出，監獄有不少潛規則，其中當太平紳士到監獄視察前，懲教署職員會事先了解囚犯有何訴求和不滿，冀在事前調停事件。（高仲明攝）

稱懲教員向囚犯施壓 臨出獄兩月前沒人跟他說話

一直關注囚權的邵家臻，獄中不時為囚友發聲，當有太平紳士到監獄視察，他都會積極向太平紳士表達訴求。邵家臻解釋，監獄有不少潛規則，其中太平紳士到監獄視察前，懲教署職員會事先了解囚犯有何訴求和不滿，冀在事前調停事件；若囚犯仍堅持在太平紳士面前發聲，囚犯便需要「找數」，職員會找理由到監倉「踢竇」，搜查囚犯有否藏違禁品，若有發現違禁品，囚犯需單獨囚禁三日和扣工資等。故在此潛規則下，囚友也不敢「舉手」反映不滿，但邵家臻做了，最終職員沒要他「找數」，改為向他身旁的囚友施壓。

邵家臻既是議員亦是被囚者，獄中不少人會找邵家臻幫忙，查詢上訴、申請公屋等問題，不過他直言臨出獄的兩個月沒人再與他說話，「邊個行埋嚟同我傾計就會被問長問短，跟住就會被Searching（搜倉）、跟住就會鎖（單獨囚禁）」，後來曾有囚友行過時背着向他說「我唔同得你講嘢住呀，我費時被人鎖呀（單獨囚禁）」，這些情況令邵家臻感到憤怒，「佢哋（懲教員）唔係想解決問題，而係解決提出問題嘅人。」

邵家臻既是議員亦是被囚者，獄中不少人會找邵家臻幫忙，查詢上訴、申請公屋等問題，不過他直言臨出獄的兩個月沒人再與他說話。（高仲明攝）

「我諗佢（懲教）好怕我Empower（增值）畀囚友，佢哋（懲教）好怕囚友有Hope（盼望），好怕佢哋相信改變，最容易管理係令班人已經馴服晒，要你行東就行東，要你行西就西，無盼望、無期望，只係想準時出冊。」 邵家臻

獄中協助囚友維權，獄外百多日來硝煙遍地。邵家臻在4月24日被判入獄，被判囚當日仍不忘呼籲港人參與428反修例遊行。4月28日，是民陣發起第二次反修例大遊行的日子，邵家臻當天也心急如焚，一直問職員「宜家幾點呀？」直到三點他望着窗邊禱告，心裡想到底會有多少人上街？

翌日早上，邵家臻不斷追問何時有報紙，可否讓他先睹為快，「一有報紙，睇到13萬人（遊行） 就喊」，他將抑壓已久的淚水全部溢出，哭得不能自已，「一個人係羈留病房喊咗好耐」。自那次之後，香港經歷一百萬人遊行，人數之多令邵家臻不禁以「黐線」來形容，及後再有二百萬人遊行，他直言「真係黐線㗎」。獄中的邵家臻百感交雜，對於不能參與行動感無力、難過、愧欠，但慢慢認為肉體雖然不在，但精神仍與外面同在，「我哋坐監公民抗命都係一種力量，都係同外面嘅運動呼應。」

抗爭手法與過往大不同 每人都是逆權公民

「有啲種子撒咗，唔知幾時會發苗生長，有啲嘢其實承先啟後，『雨傘運動』最有意義嘅地方係公民抗命不可怕，認命才可怕」，邵家臻認為五年前的雨傘運動奠定往後抗爭的基礎，「每樣嘢都係咁樣建立，逐級逐級行上嚟，今日嘅反抗更強，反抗意識提升得好快。」邵家臻認同，這次抗爭手法與過往不同，沒大台、沒標誌性人物，「多咗好多人，少咗好多人物」，不是拉百幾個人物或拉二千多人就可以瓦解整場運動，「宜家每個人都係逆權公民，每個人都係自己範圍爆啲嘢出嚟。」

在這次的反修例運動中，民主派議員和社工一直於前線擔任調和工作，不過警方在運動中期屢用阻差辦工等理由將他們拘捕。邵家臻難以理解政府將社工、議員、急救員與警員為敵的心態，但認為政府卻樂見這種躁動，激起所有人的憤怒，「佢（政府）真係想攬炒」，「佢（政府）真係想解決問題？我唔覺得係。」

邵家臻認同，這次抗爭手法與過往不同，沒大台、沒標誌性人物，「多咗好多人，少咗好多人物」，不是拉百幾個人物或拉二千多人就可以整場瓦解運動。（高仲明攝）

防暴警遍佈金鐘感不慣 議員、市民不應感害怕

過去數月，防暴警察遍佈全港的畫面，市民已經見怪不怪，不過對邵家臻卻相當驚訝和陌生。訪問當日正是立法會首日復會，邵家臻早上八時返回立法會，一踏出港鐵站，數十名防暴警察佈滿金鐘，「一返到嚟見到好多防暴警察，一上電梯點解有六個，行多幾步有七個，然後再有一個七尺長水馬，穿過水馬又有十幾個，搞到好似一個戰地，晨早流流八點半，周圍都開戰咩？」

邵家臻刻意放慢腳步，細看望着每一個防暴警察，他當時心有不忿，「你係咪想我驚你？想我行快啲或者唔好多事」，直言議員、普羅市民都不應該害怕警察。邵家臻沿中信天橋回立法會時，看到7月1日示威者衝立法會的玻璃位置，現已圍起木板。邵家臻回想當日在獄中看到衝擊立法會感費解，「嗰日又唔係開會，又係公眾假期，立法會嘅罪係大，但大唔過政府總部呀，唔明點解唔衝政總，衝入去（立法會）做咩？」但他後來收到同事轉寄更多當日的資料，「你就知道係另一個故事」，望着這塊玻璃，邵家臻說：「其實唔係佢地衝咗入黎，《逃犯修例》通過咗㗎啦。」

除了議會抗爭 議事之路非常窄

邵家臻不諱言以「冤崩爛臭」形容現時的立法會，他批評過去建制派修改《議事規則》，「大石壓死蟹」；表面看似風光的立法會，背後通過一條又一條如《國歌法》、「一地兩檢」等影響深遠的議案，「點解仍要一齊製造假象，呃邊個呢？呃香港人議會仍然是客觀、中立、神聖？」

對於議會未來的方向，邵家臻坦言除了抗爭，議事之路非常窄，「如果嗰句『是你告訴我和平示威沒用』，議會內就係『是你告訴我議事論事沒用』。」邵家臻指，不少議員在過往不斷在立會提出新的觀點、論述，但政府很少採納議員的意見，又認為若特首林鄭月娥一天不下台，「你同佢傾咩嘢？綜援檢討？院舍修訂條例？全民退保？唔係唔傾得嘅，不過抗爭咗先。」

邵家臻不諱言以「冤崩爛臭」形容現時的立法會。（高仲明攝）

懲教署：不會以單獨囚禁阻嚇在囚之士之間溝通

懲教署回覆《香港01》查詢時表示，署方不會就所述個案作出評論，強調懲教署致力以穩妥、安全、人道、合適和健康的環境羈管在囚人士；署方又指會以一視同仁的原則管理在囚人士，不會以「單獨囚禁」為藉口阻嚇在囚人士之間的正常溝通。



懲教署指，在囚人士如有任何不滿或投訴，可向院所職員尋求協助，亦可隨時從不同途徑作出申訴，包括巡獄太平紳士。個別公衆人士如就服刑期間的待遇有所不滿，亦可透過懲教署投訴調查組或其他投訴渠道作出申訴。