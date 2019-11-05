【專訪】幫囚友做選民　黃浩銘指反修例非終局：日常生活寸土必爭

2014年，是香港民主運動的分水嶺，而人稱「村長」的社民連副主席黃浩銘則於這年惹上三宗官非，「6.13」新界東北、「佔旺」藐視法庭和「9.28」傘運先後令他鋃鐺入獄，為他帶來共355天的鐵窗生涯；上月初，因「佔中九子案」入獄的黃浩銘刑滿出獄，步出赤柱監獄的一刻，也意昧著他終還清14年留下的「抗命債」，真真正正回復自由。 黃浩銘入獄的第46天，反修例運動在香港大規模爆發，當時正服刑的黃浩銘用盡所有方法，掌握這場政治運動的最新資訊，「每個星期日，我哋喺飯堂開晒三部電視，有直播就開直播，下畫食午飯開始返工場睇新聞，下畫五點半落返嚟就睇到七點半，夜晚十點聽港台新聞天地，有訂嘅所有報紙我都有睇晒！」 反修例運動持續至今四個月，政府不答允餘下的民間四大訴求，因運動被捕的人數已逾二千人，有年輕人甚至視是次運動為香港的「End Game（終局）」，不成功便成仁。一向主張公民抗命的黃浩銘認為，民主運動沒有終局，歷史上沒有一蹴即就的民主運動，又指香港由「6.9」開始已由「雨傘時代」進入「逆權時代」，呼籲港人不要視衰落、失敗為終結，「喺呢個新時代，我哋（香港）要問自己可以做到乜，唔能夠抗命嘅人，都有好多做嘢（爭取民主） 嘅空間，喺日常生活（為民主）寸士必爭。」 囚中人系列之二

黃浩銘在獄中雖少談政事，但仍積極推動民主發展，為約40名囚友完成選民登記，有囚友更笑言日後要加入社民連。（盧翊銘攝）

稱九成囚友挺「黃」 緊貼反修例運動發展

黃浩銘於2017年8月因反對新界東北前期撥款案，初次被判入獄，刑期長達13個月。他憶述這次入獄是壓力最大的一次，「第一次坐監乜都唔識，被判嘅刑期又比預期多好多，之後仲有兩條褲、兩宗案跟尾，唔知一口氣要坐幾耐，壓力最大。」半年後，黃浩銘因佔旺刑事藐視法庭案，被判入獄4個月，因已習慣監獄的環境，入獄壓力相對細，但那時眼前將迎來「佔中九子案」審訊，故仍感一定壓力；至上月初，黃浩銘終完成「佔中九子案」服刑，他說：「終於可以抖下氣」，「到今次第三次（入獄） ，真係知道坐完可以『抖下氣』，因為睇唔到佢短期仲可以告我。」

「雨傘運動」後，香港的民主運動經歷史無前設的低潮期，每次遊行、集會皆門堪羅雀，直至政府今年提出《逃犯條例》修訂，令積累多時的民怨大規模爆發，在獄中的黃浩銘與囚友們也不斷留意著運動走向和最新消息，透過飯堂的電視直播、看報紙、電台新聞，以及親友探訪時的口述，讓他掌握著這場政治運動的脈搏。

有人曾經形容，監獄是「小監獄」、「小社會」，香港才是一個「大監獄」。黃浩銘笑言這個講法很「老土」，不過從囚友的政治光譜分布而言，他認為監獄的確是一個「小社會」，「喺我做嘢嘅工場，對唔住，真係八、九成都係『黃』，呢個真係小社會，就算係『藍』，佢哋都唔會出聲。」香港社會因反修例運動而高度政治化，不少人吃飯、消費也政見先行，在監獄中也是一樣，囚犯高度關注反修例運動發展，囚友們每逢周未也會緊貼運動的最新資訊，看得甚至比黃浩銘「肉緊」，很多囚友亦常常邀請黃浩銘暢談政事，不過他笑言：「佢哋成日撩我傾（政治），成日走嚟問：『喂，阿銘，呢個你點睇呀？』，我好少同佢哋傾（哈哈），雖然煩煩哋不過幾開心，因為一般民眾嘅意識已經進化咗好多！」

黃浩銘在獄中雖少談政事，但仍積極推動民主發展，為約40名囚友完成選民登記，有囚友更笑言日後要加入社民連，「我幫晒全班（40人） 做選民登記，我同佢哋（囚友） 好friend，一拍佢哋，就即刻肯做選民登記，有啲（囚友）仲話要加入社民連，我話你咪搞，出返去先講。」

一度擔心出現民意逆轉

雖在獄中盡一切方法了解運動發展，但對黃浩銘而言，無法親身經歷這場運動，也難免有種距離感和寂寥感，直言「如果有一個戰士無得上戰場，會唔會覺得好孤單？」除了寂寞之外，運動模式的轉變也令黃浩銘反覆地思考；反修例運動爆發之初，他坦言擔心武力升級會令民意出現逆轉，同時擔心武力會把示威者吞噬和一面倒膨脹，憂慮仇恨令示威者成為他們一直指摘的對象，「我係一個主張公民抗命嘅人，要面對接受呢種前所未有嘅武力反抗，係要啲時間思考，我自己一定要諗，有無正當性、有無能夠持續嘅力量，有不足之處，我喺入面（監獄）係咁反復問自己。」

出獄後，重獲自由的黃浩銘掌握更多資訊後，坦言對運動走向的憂慮大大減低，「運動雖然有武力反抗、鬥爭，但佢（武力）並非完全無節約，唔係一面倒咁壞。」

可是黃浩銘認為，示威者愛香港的心可無條件、無底線，但所採取的行動很難無底線。他以聖經《出埃及記》，摩西帶以色列人行過紅海作例子解釋，當社會中大批人不能在短時間內接受新運動手法，走在前方的人不能走太得快，要予時間後面的人可以尾隨着，明白和接受運動新模式，否則運動便會被沖散 。

他又以近期惹爭議的「私了」進一步解釋，指若有不同意見人士在連儂牆「撕紙」，示威者應先上前勸服對方；若對方只是「撕紙」，但示威者把「撕紙」的人打到七孔流血，這就是不合比例的武力；若勸服「撕紙」的人時，此人卻動刀動槍，示威者把對方制服，這才算有正當性。

黃浩銘過往被部份人批評是「左膠」，被問到會否在衝突現場阻止衝擊，他表示年輕人的怒氣要爆發，「與其你要阻佢哋，不如你接受呢個事實，勸政府改革。」(盧翊銘攝) 「村長」會否阻「私了」？ 2014年6月13日，近萬人在立法會「煲底」反對立法會財委會通過東北發展前期撥款，當時躁動的示威者欲衝擊立法會，黃浩銘當時想勸阻，向示威者稱：「村民唔係咁諗」，自此被戲稱為「村長」。 把「村長」這個話題扣連至「私了」，黃浩銘問自己，若「村長」在「私了」現場，會否上前阻止？「我心態係，我寧願我畀你打；你打咗佢（藍絲），佢（藍絲）唔明白你，咪咁製造仇恨，但我明白你（示威者），我唔會有仇恨，我只係畀人打咗一鑊，希望唔好打得咁勁啦。」 黃浩銘出獄前夕，部分過往被批評他是「左膠」的人，在網上嘲諷他出獄後或會到衝突現場阻止衝擊，「有啲人以為我今日會阻止（衝擊） ，但我今日唔會，因為時勢已經唔同，當時（2014年）叫佢哋（示威者）唔好衝，佢就真係會停，因為佢哋唔係咁堅決，當你勸咗佢，佢就會走，佢哋係諗得唔清楚；但到咗今日，你係阻唔到佢哋。點解有呢種變化，相信喺「雨傘」中後期已有呢個變化，當時已經意識到，係阻止唔到佢哋（衝擊） ，年輕人嘅怒氣要爆發，與其你要阻佢哋，不如你接受呢個事實，勸政府改革，疏導佢哋情緒。」黃浩銘洋洋灑灑說著。

黃浩銘指距離區選已不足一個，籲年輕人現階段避免於街頭與警察「衝衝撞撞」，而是為相熟候選人助選。(梁鵬威攝) 指政權視區選為溫度計 不可放棄此重要戰線 因入獄超過三個月，黃浩銘在五年內無法參選，無法在月底區選「披甲」。對於有年輕人不信任議會，更明言不會在區議會選舉投票，黃浩銘認為議會是爭取民主其中一條非常重要的戰線，指無論從主觀或客觀角度，北京定會把是次區選結果視為反修例運動的「溫度計」，因此民主派必須盡力令是次區選結果對陣營有利。 不過，不少年輕人、尤其示威者對議會制度和傳統民主派極不信任，認為區議員與吃這次反修例運動的「人血饅頭」無異，黃浩銘苦口婆心地說：「無可能放棄呢次數人頭、Count（數） 票嘅平台，你（示戚者）理得佢邊個得益，Eventually你都會有得益。」黃續說，可能有人真的因機會主義而參選，但反修例支持者可要求每個勝選的民主派，拿出部分薪俸聘請因運動而入獄的人，「咁咪唔係食饅頭囉」。 黃浩銘認為，目前距離區選已不足一個月的時間，籲年輕人現階段避免於街頭與警察「衝衝撞撞」，反而趁區選協助相熟的候選人「洗樓」、擺街站，把反修例運動的論述傳揚，「論述工作做得好，運動先有力量，斷開咗就死梗，由十一月開始、由今日起，做好呢個功夫，唔使同佢（警察） 衝衝撞撞，儲個錢，先抖抖，係咁洗樓。」 翻開連登討論區和Facebook，總會看到有貼文「提醒」，若反修例運動這一仗輸掉了，香港萬劫不復，香港或淪為新疆、《基本法》23條等「惡法」將隨之而來等。黃浩銘認為，民主運動沒有終局，歷史上沒有一蹴即就的民主運動，又指香港由「6.9」開始已由「雨傘時代」進入「逆權時代」，呼籲港人不要視衰落、失敗為終結。 「我會欣賞呢種毫無保留地前進嘅心態，係一件好事，但萬一有挫敗、失敗，你就要諗下次點做，你覺得今次一定要勢如破竹、要贏，唔贏會好大鑊，但當你唔贏嘅時候真係要轉，如果運動走下坡，咪重新建立信心、組織、地區連結。」黃浩銘呼籲所有反修例支持者應在日常生活寸土必爭，「好多嘢可以做，「罷買、罷搭、食黃店，繼續做，政府社區對話？我哋應該要去，呢個係發聲平台，我哋（民主派）人多到浸都浸死佢。唔能夠抗命嘅人，都有好多做嘢（爭取民主） 嘅空間，喺日常生活（為民主）寸士必爭。」