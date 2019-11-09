陳帆網誌：2021年起　逐步為52艘渡輪更換成環保船

運輸及房屋局局長陳帆11月7日到中環渡輪碼頭與職員及乘客交流，了解離島渡輪服務及對於環保船隻資助計劃的意見。 陳帆今日（9日）發表網誌，總結離島渡輪服務情況，以及講解資助計劃。

《施政報告》提出撥款70億元，為離島渡輪服務供應商更換47艘環保渡輪。

陳帆表示，對於居民及遊客來說，離島渡輪服務一直不可或缺。2018年來往長洲、梅窩、南丫島、坪洲等6條主要航線的總乘客人次為1,760萬，平均每日接載超過4.8萬人次。

陳帆早前到訪中環碼頭，了解渡輪服務情況。（資料圖片）

經營困難 資助航線由6條增至14條

他指受到近期事件影響，影響離島渡輪服務客量，再加上本來乘客量增長有限，營運成本不斷上漲，服務一直經營困難。

陳帆表示，由2011年起政府資助6條主要離島渡輪航線，將票價加幅由約30%大減至約4%，而《施政報告》亦將資助航線由原先6條再增加另外8條。

全部14條航線每天服務接近6.5萬人次，如無政府資助，預計下一個牌照期將錄得約10%至90%不等的虧損，要加價一成至九成才能收支平衡。由於期望營辦商長期虧損下仍然營運是切不實際，但亦無法將加價壓力全數轉嫁乘客，因此政府提供特別協助措施。

陳帆乘搭渡輪由中環前往尖沙咀，之後發表網誌講述渡輪服務情況，以及為何需要政府資助。（資料圖片）

部份船隻服務接近40年 相對簡陋

陳帆提到，目前11條航線平均船齡超過20年，有些更服務接近40年，設備相對簡陋且船速不高。雖然政府一直鼓勵營辦商提供設備及購置新船，但由於開支龐大，相關工作比較緩慢。

因此，《施政報告》建議由政府斥資70億元更換47艘新船，取代目前11條航線的52艘船，換船計劃由2021年起分兩階段進行。

將試驗混合動力船 若成功將添置更多

這些新船較為環保，配備亦較嶄新，船身採用較輕身的鋁或碳纖維物料，在可行情況下亦會使用符合國際海事組織第三級排放標準（亦即最高級別）的引擎，比起現時普遍屬第一級排放標準的引擎，有效將氮氧化物的排放量降低達八成。

此外，運房局亦會試驗在離島渡輪服務採用混合動力船，若試驗成功將會購置更多混合動力船。