【11.11】林鄭：激進示威者一定不會得逞　不會爭取到口中訴求

網民今天（11日）發起「11.11」三罷行動，全港多區爆發示威，有警察於西灣河向示威者開真槍，亦有男子被淋潑易燃液體後變成「火人」，行政長官林鄭月娥今日下午六時在行政長官辦公室地下大堂會見傳媒，《香港01》將全程直播。 林鄭月娥表示，激進網民發起「三罷」令香港受暴力衝擊影響，包括堵路、縱火等，肆無忌憚破壞社會秩序，令社會人心惶惶，批評廣泛的暴力行為必須受全社會譴責。 林鄭指，今日有不同政見的市民被火燒，遠遠爭取什麼訴求，與市民為敵，令人心虛怯，又指網上謠言四起，請市民留意政府的公布澄清，重申暴力不能解決問題。

林鄭月娥批評暴力行為。（李澤彤攝）

否認警隊失控 「開香檳」言論不適當

【18:29】被問會否為墜樓身亡的科大學生周梓樂伸張正義，調查真相，林鄭稱自己與不少人一樣，對於周梓樂的死感傷心、難過，完全支持要就事件找出真相。但她指因涉及死亡事件，已有既定程序即死因耹訊處理，強調政府必定會全面配合，重申「悲劇一宗我都不想看到發生」。

至於有警員稱要為周梓樂死亡事件「開香檳慶祝」言論，以及今日出現交通警撞人情況，是否認同警員已經失控。林鄭表示，警方執法過程中若有不適當會作出批評，就當日警員的「開香檳慶祝」言論，她同樣覺得不適當，而警隊已作訓斥，但個別警員言語的說話，引伸為警隊失控這說法她強調不能接受，因三萬名警隊是維持治安的重要支柱。

對於有市民口號稱要「解散警隊」，林鄭稱每個市民應想一想，背後的目的是甚麼，強調警隊一直遭抹黑，又反問若沒有警隊，香港會變成一個怎樣的城市。林鄭最後重申，任何訴求都不可以透過暴力爭取，香港目前首要任務是處理暴力事件，呼籲大家要認清事件本質，共同止暴，回復社會秩序。

【18:23】在提問環節，有記者關注中槍示威者事發時沒有攻擊警員，加上警方昨日在示威現場向記者放催淚彈，質疑政府是否在縱容警方濫用暴力。

林鄭回應指，留意到警方已在記者會中詳細交代有關問題，她明白社會關注事件，她下午已和警務處副處長鄧炳強了解過，重申警方認同有交通警駕電單車衝向人群事件嚴重，該交通警已經休假並將會作出調查。她希望大家等待警方的調查。

她又稱關心傳媒的採訪，指警方也認同記者要作新聞報導，「要喺現場，但現場警務人員作出提示，例如要『上返馬路』，我也希望大家留意。」林鄭指記者的人身安全對執法部門重要，警方不想在執法過程中見到記聞工作者受傷，不希望在混亂情況下產生不必要衝突。

林鄭月娥（中）聯同保安局局長李家超（左二）等官員見記者。（李澤彤攝）

「一定不會爭取到口中的政治訴求」

【18:15】於網上就暴動情況傳出謠言，林鄭稱當中都是無中生有、具目的和有企圖，用意是製造公眾恐慌，她呼籲大家要冷靜，同時留意政府澄清的公告，而今日政府已就兩項謠言作澄清。

林鄭強調，暴力示威行為不會得逞，「一定不會爭取到口中的政治訴求」，她強調暴力不能解決問題，暴力只會衍生更大的暴力，持續升級的暴力會發生悲劇，相信香港沒有任何人再想看到悲劇發生。

林鄭重申不論大家對特區管治有何看法，首要是要停止暴力，回復平靜，為了大家安全，她希望大家能保持克制冷靜，離開暴亂的地方。她又指，一直以來尊重新聞自由，自從任特首以來，努力協助傳媒採訪，但認為記者都要保護人身安全，當遇到嚴重的暴力事件時，都以人身安全為首位，按照警隊指示繼續採訪工作。



批火燒市民令人髮指

【18:10】林鄭月娥在發言中表示，今日在港九新界各界發生多宗衝擊事件，批評激進網民在網上召「三罷」行動，香港自清早到現時一直受影響，包括堵路、扔氣油彈等行為，令香港人心惶惶，「大家還可以在這個城市安全地生活下去嗎?」

林鄭呼籲市民認清事件的本質是破壞，會令香港踏上不歸路。她點出在多宗受傷數字中，其中有兩單情況嚴重，包括西灣河中槍的學生﹐以及有中年男子在馬鞍山與其他在場人士爭執及拉扯，被人淋潑易燃液體及點火。她形容後者「令人髮指」，「是活生生地放火燒一個人，大家在網上可睇得一清二楚」，批評有關行為遠遠超過訴求，令香港人心虛怯，「大家都好驚，以後還可不可以出街」。

林鄭批評，網民的激進行動可導致嚴重傷亡，例如從高處擲下重物，或引致交通意外，又或掟汽油彈入車廂，都可造成人命傷亡。