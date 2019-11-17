【11.17中環直播】示威者堵干諾道中來回行車線　數百人灣仔聚集

反修例運動持續多月，有網民今（17日）下午在中環遮打花園發起「願祢榮光歸香港」的集會，並會在政府山位置築起「祈禱鏈」，活動獲警方批不反對通知書。晚上七時，網民在中環愛丁堡廣場發起「東歐巨變三十周年」集會。 集會有逾千人參與，氣氛和平，至晚上八時許，有參與者呼籲在場人士到理大聲援，及後有大批集會人士離開，並有人到干諾道中以雜物設路障。

晚上九時，干諾道中來回行車線全被堵塞。（鄭榕笛攝）

黃之鋒台上發言：相信人權及民主法案明於參議院通過

【21:15】干諾道中向金鐘方向，四條行車線被堵塞。一架廣州公司的旅遊巴塞在路中心前進不得，巴士上數名乘客落車清理路障，旅遊巴通過後示威者又搬來鐵馬等物資重新再架起路障，亦有人從皇后像廣場內搬出盆栽丟到馬路上。

【21:10】有人在集會現場呼籲離開的市民前往油麻地及旺角支援，並高呼「救Poly呀唔該！死人㗎！」有人商討要在各區遍地開花，分散警察的注意力。



【21:00】大會提早推倒象徵極權暴政鐵幕的紙牆，有人高舉「Free HK（解放香港）」字眼的燈牌站在牆前，現場人士圍繞圍牆高呼口號約5分鐘，集會正式結束。在金鐘一帶，不少集會人士示威者於行車線上行走和設路障。

【20:20】香港眾志秘書長黃之鋒上台發言，指國際社會對香港的關注於過去一周急速增加，同時對香港社會有疑問，例如民意是否有逆轉、示威者為何武力升級等，他認為香港人要做的事，就是明確向國際展示港人對抗政權的決心。

黃又形容香港是「新冷戰下的新柏林」，是自由文明社會扺抗極權的範例，他相信明日就是香港人權及民主法案在美國參議院通過的日子，台下響起掌聲。

大會隨後播放東歐於二戰後的歷史片段，當中包括1989年六四事件的影片，現場氣氛沉重，有人拭淚。

網民製圍牆貼林鄭、何君堯肖像

【2010】 集會期間，數十名參加者晚上約8時站起，有人大叫「有更多嘢可以做」、「救理大」，眾人走出干諾道中以雜物設路障，現場交通受阻。

【20:00】原定在集會發言的浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛因交通問題及需要協助處理處理理大衝突，未能到達集會場地，由主持人代為發言。晚上近8時，有人在現場呼籲集會人士前往支援理大示威者，「Poly要人呀」，現場人士紛紛起身，近三分一人離開會場。有集會人士走出干諾道中設路障。

【19:20】出席集會人士大部份都戴上口罩，集會正式開始，大會主持人提醒雖然是次集會獲警方批出不反對通知書，惟禁蒙面法仍適用於是次集會，除非出席人士有合理辯解，例如宗教或健康理由。主持人話音未落，現場即響起一片咳嗽聲。

【19:00】中環愛丁堡廣場「東歐巨變30周年集會 」晚上七點開始，約500人在廣場面向大台。活動發起人招募義工，自下午2時開始在現場以紙皮箱砌起兩米多高、五十米長的牆，模仿象徵極權政府的柏林圍牆，牆上寫滿各種抗議香港政府的字眼，並貼有文宣，特首林鄭月娥、建制派議員何君堯的肖像被印在牆上，大會將於晚上九時召集在場市民推倒紙皮牆。

中環有人堵路。（羅君豪攝）

部分人響應呼籲到理大聲援。（鄭榕笛攝）

+ 6 + 5 + 4

網民於中環發起「東歐巨變30周年」集會，並築起「圍牆」。（羅君豪攝）

市民在政府山組成人鏈。(羅君豪攝)

【18:26】參加者在遮打花園內圍成一個大圓圈，繼續亮起手機燈光，為理大衝突及區議會選舉等事件祈禱。

【18:07】位於山上的參加者完成禱告儀式後，陸續返回遮打花園繼續集會。有市民手持十字架，跪在地上禱告。

【17:45】人鏈由遮打花園作起點，經長江集團中心上山，沿經禮賓府、美國駐港總領事館、外國記者會，到中銀大廈，隊尾至到終審法院。不少參加者亮起手機燈光，右手輕輕搭着身旁參加者的肩膊，組成長長人鏈。

【17:00】 集會結束，主持人指示集會市民隨義工往長江集團中心方向走去，開始政府山人鏈活動，移動期間人群高唱 「Sing Hallelujah to the Lord」。 人鏈路線由長江集團中心開始，上至都爹利街煤氣燈位，經禮賓府及美國駐港總領事館，一直去到中銀大廈。



【16:30】曾參加遊行的居港智利青年Lucas Patricio Peralta Furet上台以廣東話發言，他指有很多外國人關注香港發生的事，如果大家分享相片或影片時可以加英語解釋就可幫助更多外國人了解事件。

Lucas指智利現時也有示威活動，「天下烏鴉一樣黑」，各地都會有很惡的警察打學生，這種情況他在任何地方都不想見到。他又向警察喊話「開卷有益，多啲開卷，唔好開槍」。

市民在政府山組成人鏈。(羅君豪攝)

居港智利青年Lucas Patricio Peralta Furet上台以廣東話發言，他指有很多外國人關注香港發生的事。(鄭榕笛攝)

【16:11】建道神學院聖經系助理教授陳偉迦牧師上台分享，他指警員在西灣河向示威者開槍令人震動，警方強攻中文大學刺傷很多人的核心價值，又指近人有很多人出來街上執磚，以發出信息希望香港人怪責示威者造成的混亂，但他認為港人是聰明的，不會因此讓政府把問題「spin走」。他希望在場的基督徒們不要忘記初衷，「願上帝的榮光親自來到香港」，保佑這片土地。

陳偉迦表示，他的兒子只有六歲，在家中的連儂牆寫上「五大訴求，缺一不可」的字句，但他不懂寫「訴求」及「缺」的字詞，故他以圖像代替字句，回校與同學一起喊口號。

【15:45】集會活動正式開始，現場約500人參與活動，幾乎坐滿整個遮打花園。主持人帶領現場市民肅立默哀1分鐘，紀念在反修例㓉動中被拘捕、起訴、受傷及喪生的人士。

【15:00】 遮打花園內陸續有市民到場，現場約200人席地而坐，大部份人身穿黑衣、戴口罩。

【14:30】距離集會時間開始尚有1小時，遮打花園內未見有人潮聚集，數名義工員在現場搭起物資站，派發文宣、飲料、以及紙鷂，並用擴音器播放《願榮光歸香港》及聖詩。