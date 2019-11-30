【人權法案】全國港澳研究會理事斥美國長臂管轄香港　犯中國主權

新華社就美國正式通過《香港人權與民主法案》一事，訪問全國港澳研究會理事陳少波，並於昨日（29日）刊登。陳少波批評，「隨着中美博弈加劇，美國正加大力量，把香港變成中美博弈的戰場」，而《人權法案》則是美國將國力向外延伸，對香港「長臂管轄」，嚴重侵犯中國主權。

10月中，有香港民眾集會要求美國盡快通過香港人權法案，法案最終在本月27日正式成為美國法律。（Getty Images）

打擊政治人物 維持原有經貿往來

陳少波補充，《人權法案》與更重視經濟繁榮發展原則的《美國-香港政策法》有異，通過法案意味着美國對港戰略定位出現調整，是「以所謂民主、人權為名的政治利益壓倒了經濟利益」。而香港是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體，美方單方面改變對香港的經貿政策，將衝擊美國企業與國民的利益，是「為達到自身政治目的、置商界利益不顧的損人害己之舉」。不過他認為，法案是在打擊美方認定會影響美國在港政治利益的人士的同時，仍想繼續維持原有的經貿往來。

陳少波還指美方懲罰破壞香港民主、人權的個人和實體的同時，對被捕的示威者給予相關便利，這種賞罰制度令香港示威者無後顧之憂，為特區政府和維護法治秩序的人士製造「絆腳石」。

他又表示，法案收緊了美國對香港的高科技出口管制政策，是將矛頭指向香港在粵港澳大灣區中的定位，以壓制香港為內地創造戰略價值的空間。陳少波重申，美國利用修例風波尋找政治突破口，讓香港陷入政治紛爭，「就是要搞亂香港」，以香港事務要挾中國政府、遏制中國發展。