譚文豪：澳洲朝野關注香港　今諮詢《馬格尼茨基人權法案》

政情
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反修例風波發展成多個國家立法制裁違反人權的人士，引起中港政府不滿。美國除了通過《香港人權與民主法案》專門針對香港情況之外，其實早於2016年已推出《全球馬格尼茨基人權問責法案》（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act，簡稱《馬格尼茨基法案》）。

多個國家都正在審議該國版本的《馬格尼茨基法案》，公民黨立法會議會譚文豪就指出，澳洲今日（4日）為當地立法展開公眾諮詢。

譚文豪（右二）表示，澳洲兩大黨自由黨及工黨，均支持《馬格尼茨基法案》立法。（譚文豪facebook）

澳洲朝野兩大黨　均支持立法

譚文豪表示，過去幾日與澳洲執政自由黨及在野工黨的20多名參眾院員會面，朝野兩大黨都高度關注香港局勢，並支持《馬格尼茨基法案》立法，以制裁違反人權的人士，例如限制入境及凍結涉事人在澳洲境內的資產。該法案今日展開公眾諮詢。

除了美國，多個國家已通過或正在審議《馬格尼茨基法案》或類似法案，例如加拿大早於2017年就通過《外國腐敗官員受害者正義法》。

歐盟推動　歐洲多國將會審議

荷蘭議會11月亦通過動議，要求政府必須於2020年1月31日前，通過荷蘭版本的《馬格尼茨基法案》，該國議員亦聯同50名歐洲議會議員聯署，促請歐盟盡快訂立歐盟版《馬格尼茨基法案》，而歐盟早於今年3月，已敦促28個成員國自行訂立《馬格尼茨基法案》。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）10月時亦表示，英國在脫歐後亦會推出英國版《馬格尼茨基法案》。

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